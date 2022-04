INCONTRO CON IL DOTT. VETRO E IL CENTRO AMICO E MARCIA VERSO IL COMUNE DI CAMPOBELLO.

Si parla molto di inclusività. Nella società e soprattutto nella scuola ma non se ne parla mai abbastanza. Una società che non riesce ad “includere” perde i suoi valori umani e risulta snaturata. “Già da tempo i ragazzi dell’Istituto stavano lavorando alle tematiche dell’inclusione -dice la Preside prof. Alessia Guccione- quando si è presentata l’opportunità di incontrare il Centro Amico che da anni accoglie ragazzi autistici e disabili in genere. Questa testimonianza diretta ha fatto scaturire nei nostri ragazzi una consapevolezza maggiore nei confronti di queste tematiche”.

La prof. Flavia Gibaldi, coordinatrice degli insegnanti di sostegno e responsabile di questa attività nell’Istituto, ci racconta del coinvolgimento generale di tutti gli ordini “In tutte le classi, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, si sono realizzati momenti di riflessione sull’inclusione; le classi che hanno partecipato all’incontro ed hanno approfondito le tematiche dell’inclusione sono statela 2B e 3C della secondaria”.

L’incontro è stato intenso e pieno di testimonianze; i ragazzi hanno dimostrato una grande maturità “materializzata” da interventi pertinenti ed elaborati che hanno fatto riflettere gli adulti presenti.

A tutti il plauso del dott. Antonio Vetro e della prof. Gina Noto del “Centro Amico” che hanno seguito con interesse gli interventi dei ragazzi seguiti dalle docenti Giuseppina Ruiz, Cettina Greco, Danila Mannarà e Flavia Gibaldi.

Alla fine dell’incontro le due classi, i docenti e i presenti si sono recati in comune dove si è trovato il Sindaco Giovanni Picone a riceverli e ringraziarli. Una attività di grande importanza che prendendo spunto dalla giornata mondiale sull’autismo è diventata, com’è giusto che sia. momento di riflessione sul vero senso dell’inclusione, dell’accoglienza e dell’integrazione.

Presente all’incontro anche la psicologa Tiziana Gambino, componente del centro amico e titolare dello sportello psicologico all’interno dell’Istituto. “Il servizio è rivolto a tutti i componenti della realtà scolastica, dagli alunni ai docenti, ai collaboratori e alle famiglie. Un servizio voluto dalla Dirigente prof. Alessia Guccione che in un momento così delicato come l’attuale vuole dare un supporto a tutti collegato proprio a quella inclusione sulla quale proprio oggi stiamo riflettendo”.