Dopo l'instabilità del Medioevo, il Rinascimento (letteralmente "rinascita") segnò il passaggio a un periodo di intenso apprendimento e sviluppo culturale, ispirato dall'amore per l'arte e l'architettura classiche dell'antica Roma e della Grecia. Fu un periodo che vide sviluppi marcati nell'arte, nella letteratura, nella politica, nell'apprendimento, nell'architettura e nell'interior design.

Ritenuto iniziato nella Firenze del XIV secolo, il Rinascimento ha visto un marcato cambiamento negli ideali poetici e artistici. I palazzi dei ricchi erano riccamente decorati per mostrare lo status, con affreschi, arazzi, sculture, mobili intricati e squisiti fuochi per intrattenere gli ospiti con stile. Gli ideali rinascimentali erano riservati principalmente a quelli della ricchezza e del potere, e sono i manufatti della loro spesa generosa che ci rimangono oggi.

L'architettura e il design rinascimentali erano di grandi dimensioni e focalizzati sull'armonia della forma. Con un aumento del commercio, molte scelte di design sono state fatte con elementi stranieri come ispirazione. Il commercio era forte con i paesi musulmani d'Oriente e molti artisti e designer del Rinascimento lo usarono come ispirazione per migliorare il proprio lavoro. Alcune di queste scelte progettuali possono essere viste in particolare nell'uso di motivi fogliari, spesso usati nell'arte mediorientale.

Verso la fine del Rinascimento c'era stato un movimento verso lo stile "manierista". A questo punto artisti e designer avevano superato l'idealismo realistico dell'Alto Rinascimento e si erano concentrati su uno stile di design artisticamente più libero. I mobili e gli stili di design degli interni erano spesso decorati con figure "grottesche", doccioni dall'aspetto leggermente strano o personaggi dalla forma strana. C'è stato un movimento verso forme umane esagerate utilizzate per trasmettere le emozioni umane attraverso il sentimento piuttosto che una rappresentazione realistica. Molte ispirazioni sono state prese dal mondo naturale piuttosto che puramente dall'antichità, e i disegni di questo periodo erano spesso sontuosi e trasmettevano un senso dell'umorismo. I designer manieristi mescolavano spesso una serie di motivi, utilizzando contemporaneamente la forma umana, le creature "grottesche" e i motivi della natura.

I caminetti erano le caratteristiche principali della casa rinascimentale. Presero posto nella Sala, la stanza più grande della casa. Era uno spazio utilizzato per vari intrattenimenti e per ospitare gli ospiti, quindi le decorazioni dello spazio dovevano mostrare lo stato e la ricchezza della famiglia. Il camino di una Sala italiana era una caratteristica fondamentale, in quanto forniva uno spazio per l'incontro sociale. L'arte dell'epoca mostra spesso persone raccolte attorno al camino su sedie basse, che si divertono o partecipano ad attività pie. I caminetti in marmo italiano scolpito con forme classiche e manieristi hanno trasformato un oggetto funzionale quotidiano in un'opera d'arte. Arte che ancora oggi è apprezzata in tutte le sue forme.

Con il contributo di Le Pietre Srl