Ennesimo "NO" di Simone Barotti ad un programma TV. Secondo fonti attendibili sembra che il cantautore romano abbia rifiutato l'ingaggio al Grande Fratello 2023 perchè "non attinenente alla sua attività musicale" in barba a qualsiasi desiderio di esposizione mediatica.

Segue questo ad un altro clamoroso rifiuto di qualche anno fa. Il doppiaggio di un personaggio dei cartoni animati prodotto dalla RAI. Insomma, sembra che Simone voglia unicamente concentrarsi sulla musica.

Uscirà entro novembre infatti il suo nuovo singolo dal titolo "Indivisibili (il filo rosso)" , brano che sembra prendere spunto dalla leggenda orientale che vede le anime gemelle doversi riunire necessariamente nonostante le avversità.

Dopo gli ottimi consensi del brano estivo "Amore Tossico" ci attenderà quindi un nuovo capitolo che tratta in modo ancora diverso di sentimenti e passioni.

G.R.