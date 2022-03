Come si è concluso l'incontro in Turchia tra i ministri degli esteri ucraino e russo che, come ricordato dal ministro ucraino Kuleba, era stato organizzato con l'intermediazione dell'omologo turco , Mevlyut Chavusoglu?

Con un nulla di fatto, il commento di Dmytro Kuleba dopo neppure un paio d'ore di colloquio.

Kuleba dice che non è stato raggiunto alcun accordo con Lavrov, dichiarando anche che il suo omologo russo non aveva il mandato per concordare questioni chiave. "Sono venuto qui con uno scopo umanitario, per uscire dall'incontro con la decisione di organizzare un corridoio umanitario da e per Mariupol", ha detto Kuleba, aggiungendo poi che non è stato raggiunto alcun accordo.

Nella conferenza stampa seguita al tentativo di mediazione che si è tenuto ad Antalya, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha poi dichiarato che le due parti hanno concordato di continuare gli sforzi per cercare una soluzione sulle questioni umanitarie, aggiungendo di essere disponibile ad un nuovo incontro sulla base di prospettive concrete per la ricerca di soluzioni: "Sono pronto a continuare questo impegno con lo scopo di porre fine alla guerra in Ucraina, fermare le sofferenze dei civili ucraini e liberare i nostri territori dalle forze di occupazione russe".

Due i temi prioritari per Kuleba: organizzare un corridoio umanitario da Mariupol e raggiungere un cessate il fuoco di 24 ore. Kuleba ha poi affermato che Lavrov comunichi con chi al Cremlino prenda le decisioni per consentire che il corridoio umanitario a Mariupol possa essere concretamente attivato, precisando che la guerra non può essere fermata se la Russia non ha alcun desiderio di farlo.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha riassunto il colloquio dicendo che si è discusso di questioni umanitarie. Poi ha detto che in Ucraina i civili vengono usati come ostaggi", "come scudi umani", dichiarando anche che la Russia stava continuando a gestire corridoi umanitari per i civili.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Lavrov ha ribadito che quella in corso è un'operazione speciale in cui si sta mettendo in opera quanto pianificato. Poi il ministro degli Esteri russo non ha dimenticato di accusare l'Occidente di "agire pericolosamente" fornendo armi all'Ucraina, affermando che ciò equivale a una violazione di "tutti i loro cosiddetti principi e valori".

Alla domanda se la Russia ha in programma di attaccare altri paesi, Lavrov ha risposto di no, precisando che l'invasione dell'Ucraina non è un attacco all'Ucraina.

Lavrov ha poi proseguito affermando che "nessuno ci ha ascoltato sulle nostre preoccupazioni per la sicurezza della Russia". Inoltre ha dichiarato che "nuove prove" sono state scoperte nei "territori liberati" - cioè le due regioni controllate dai russi nel Donbass - che svelerebbero la preparazione di attacchi ucraini contro quelle aree.

Inoltre ha dichiarato che il Pentagono sta usando il territorio ucraino per sviluppare agenti patogeni che potrebbero essere usati per creare armi biologiche, aggiungendo di non essere sorpreso che la Casa Bianca lo abbia negato questo e che l'UE e l'ONU abbiano dichiarato di non averne le prove, perché gli americani lo hanno fatto in "grande segreto".

A Lavrov è stato chiesto come la Russia possa giustificare il bombardamento all'ospedale pediatrico di Mariupol. Ha risposto così: "Non è la prima volta che vediamo proteste patetiche riguardo alle cosiddette atrocità perpetrate dall'esercito russo", aggiungendo che madri e bambini erano stati "cacciati" già da alcuni giorni dalla struttura che era stata occupata dai radicali ucraini.

Riguardo le sanzioni, il ministro degli Esteri russo ha detto che se ne occuperà Putin e che la Russia uscirà dalla crisi meglio di prima, definendo inaffidabili i partner occidentali con cui in futuro i suo Paese cercherà di non avere più relazioni.

Come Putin riuscirà a rilanciare l'economia, però, non è stato spiegato, anche in rapporto al fatto che tutte o quasi le multinazionali stanno abbandonando il Paese. Persino marchi cinesi come Oppo e Huawei hanno fatto sapere di aver sospeso la commercializzazione dei loro prodotti in quel Paese.

Inoltre, nel bombardamento dell'ospedale di Mariupol, tra i 17 feriti vi sono anche donne incinte, mentre tra i 3 morti vi è anche un bambino.

Giovedì l'Ucraina ha comunicato di aver aperto sette "corridoi umanitari" per aiutare i civili a lasciare le città assediate dalle forze russe, includendo tra questi anche Mariupol, secondo quanto dichiarato dal vice primo ministro Iryna Vereshchuk.

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente, promuovendo la libertà di espressione e dei media, la libertà di riunione, l'uguaglianza e la protezione delle minoranze. La Russia ha comunicato oggi che non ne farà più parte.

A fine mattinata, sono ripresi i bombardamenti su Mariupol, come riportato via Telegram in un messaggio da parte del consiglio comunale. Anche un convoglio umanitario che cercava di raggiungere la città che si affaccia sul Mar d'Azov ha dovuto tornare indietro a causa delle numerose esplosioni, secondo quanto dichiarato da Iryna Vereshchuk. Per gli ucraini, la Russia starebbe deliberatamente bloccando l'evacuazione dei civili dalla città perché non è riuscita a conquistarla, essendo strategicamente importante per costruire un corridoio fino alla Crimea.