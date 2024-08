Dal 7 al 29 settembre torna La Città Ideale, sotto la Direzione Artistica di Fabio Morgan, in una speciale rassegna settembrina di eventi nel cuore del Municipio V tra il Parco di Villa Gordiani, il Bar La Certosa, le strade e le vie dei quartieri Prenestino, Pigneto e Centocelle.

Ad aprire le danze, il 7 settembre alle ore 19.30 presso il Parco di Villa Gordiani torna un format di assoluto successo, “Dialoghi Sinfonici”, in un’edizione diretta dal M° Germano Neri dedicata alle “Operette”, arie tratte da “La vedova allegra” e “il principe dei sorrisi” di Franz Lehár e da “Il pipistrello” di Johann Strauss.

L’innovativo concerto realizzato in dialogo con Europa InCanto Ensemble, sotto la direzione del M° Germano Neri, unisce il pubblico all’orchestra in un’emozionante avventura alla scoperta delle curiosità musicali, biografiche, storiche, scientifiche e culinarie dei più grandi compositori della scena sinfonica degli ultimi 250 anni.

“Dialoghi Sinfonici” rappresenta una preziosa occasione per fornire al pubblico nuovi strumenti interpretativi, garantendo all’esperimento di ascolto un valore che non si esaurisce al termine dell’esibizione ma viene alimentato dalla meraviglia della scoperta.

La rassegna settembrina prosegue con il format “Bar Campioni”: con il claim “Dove c’è un Bar c’è un Teatro”, La Città Ideale vuole dar seguito alla propria missione di portare l’arte e lo spettacolo in luoghi inusuali unendo cultura e sport, per raccontare le vicende di atleti iconici, la loro storia personale, gli aneddoti, i loro successi e insuccessi, sempre attraverso lo sport e sempre all’interno dei bar popolari e storici della Capitale.

L’8 settembre torna Sebastiano Gavasso al Bar La Certosa (Largo Dei Savorgnan, 1, 00176 Roma RM) alle ore 18.30, con lo spettacolo “Corri - Dall’Inferno a Central Park”, ideato e prodotto da Loftheatre, tratto dall’omonimo best seller del giornalista Roberto Di Sante, con adattamento e regia di Ferdinando Ceriani

Il 15 settembre, nel cuore del Parco di Villa Gordiani, tornerà anche “100 Voci”, l’innovativo format dedicato al canto corale che porta quasi cento giovani artisti provenienti da tutto il Lazio (facenti parte dei cori Le Mani Avanti, Minuscolo Spazio Vocale e Vocal Oddity) ad esibirsi all’interno dei parchi romani intonando a cappella le canzoni che hanno segnato la storia contemporanea della musica italiana ed internazionale.

Dal 23 al 26 settembre le vie del Municipio V saranno attraversate da “99 Variazioni del Nessun Dorma” da Turandot del Maestro Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa. Il M° Francesco Leineri, ideatore del progetto community specific, andrà in giro per le strade delle trafficate periferie romane suonando un pianoforte piazzato sopra un’auto furgonata: le note della Turandot risuoneranno forti nei quartieri fino a sovrascrivere i rumori fastidiosi della quotidianità, i clacson, le ambulanze, le urla, per incastonare nel disordine delle vite di tutti i giorni un attimo di bellezza universale e dare ai cittadini un risveglio insolito.

A questi eventi si aggiungeranno diversi altri laboratori come l’attività di “Orienteering” con l’esplorazione di Villa Gordiani dedicata alle nuove generazioni affinché entrino in contatto profondo con la natura e la realtà che ci circonda.

Dal 2017 ad oggi La Città Ideale ha proposto più di 300 eventi, quasi 20 format originali e innovativi incontrando gli elogi di migliaia di persone e portando i propri progetti in tutta Roma fino a coprire 9 diverse periferie.

“La Città Ideale si avvicina al suo decimo anno di attività - commenta il Direttore Artistico Fabio Morgan -, abbiamo quindi deciso di prepararci in anticipo ad una dimensione ancora maggiore rispetto a quella vista finora. Quest’anno, dopo la pausa estiva nel mese di Agosto, torneremo a Settembre con diversi appuntamenti con alcuni dei format che più di tutti sono riusciti ad entrare nel cuore del nostro pubblico. Non solo nuove date, ma anche diverse collocazioni che ci permettono di coprire a tutto tondo i municipi in cui operiamo e che ci sostengono, con l’obiettivo di diventare sempre di più "Multizonali" per permettere a tutti di fruire dei nostri contenuti in maniera sempre più trasversale e sempre più semplice. Lo dobbiamo non solo a noi stessi ma anche a tutte le persone che rinnovano costantemente il loro affetto verso la nostra realtà”.

dal 7 al 29 settembre 2024

Parco di Villa Gordiani (ingresso pedonale: Via Dignano D’Istria, 35 - 00177 RM)

Bar La Certosa (Largo Dei Savorgnan, 1 - 00176 RM)

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria via Eventbrite: https://tinyurl.com/lacittaideale

Per restare aggiornati sul programma e su tutte le altre iniziative:

https://www.facebook.com/lacittaidealeRM https://www.instagram.com/lacitta_ideale/

Per altre informazioni: www.lacittaideale.eu, [email protected].

La Città Ideale - settembre è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico.

Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro - Anno 2024 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE.