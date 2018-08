RUGGERO de I TIMIDI festeggia i 5 anni di carriera con il Primo Raduno Timido

L’evento, rinominato “Tittoni Park” si terrà al Parco Tittoni di Desio (MB).

TITTONI PARK

2 settembre 2018

Parco Tittoni

via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, Desio (MB).

Durante lo spettacolo Ruggero de I Timidi riproporrà tutti i suoi successi, da “Timidamente io” passando per “Padre e figlio”, oltre a regalare un’anteprima esclusiva del nuovo album “Giovani Emozioni”, che uscirà il 7 settembre.

L'album segna la svolta cantautorale del “crooner timido”, che dopo aver toccato i generi musicali più disparati ha deciso di lavorare a un omaggio al meglio della musica italiana, realizzando un gioco di rimandi e citazioni che spaziano, fra gli altri, da Battisti a Battiato, da De Gregori a Rino Gaetano.

Sul palco per l’occasione tutta la sua orchestra, tra cui spicca il Maestro Ivo, tenore lirico genovese e la moglie-soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia.

A partire dalle 18 sarà inaugurata la mostra antologica “5 anni di timidezza” con cui ripercorrere tutte le tappe della carriera di Ruggero, e a seguire lo speciale aperitivo letterario in cui Ruggero racconterà al suo pubblico la genesi del nuovo album, presentando in anteprima il suo fumetto e una degustazione del primo vino timido, il Rougero, recente protagonista di Vinitaly 2018.

BIO

Crooner impacciato, cantante beat nostalgico, una raccolta vivente dei momenti più imbarazzanti e poetici della musica italiana e internazionale, Ruggero de I Timidi è il figlio illegittimo di una relazione tra un’orchestra di fine anni ‘50 ed il grande Freak Antoni, un neomelodico colto (in fallo), con la vocazione al demenziale raffinato. Un cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage: è il cantante da night che mancava in questi anni, arrivato per colmare le lacune della discografia italiana affrontando tematiche che gli altri cantanti non hanno il coraggio di affrontare, partendo proprio dalle classiche storie d’amore. Oltre alla timidezza, infatti, Ruggero rompe i tabù. E lo fa con canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate dei veri e propri inni, sia dal vivo che con milioni di visualizzazioni su YouTube (“Timidamente Io”, “Pensiero Intrigante”, “Notte Romantica”, “Padre e Figlio”). Totalmente indipendente è stato lanciato televisivamente da “Tu Si Que Vales” (Canale 5), partecipando successivamente a “Quelli che il calcio” (Rai 2), “Check Point” (TgCom24) e “90 Special” (Italia 1). Ha suonato nei principali club e festival d’Italia, compreso l’Home Festival e Deejay On Stage. Ruggero de I Timidi è stato protagonista anche di tre tournée teatrali: Ruggero de i Timidi Christmas Show (2014-2015), Spruzzi di gloria (2017) e Ruggero dei Timidi show (2018).

Nonostante entrambi si ostinino a negare l’esistenza dell’altro, dietro Ruggero de I Timidi c’è Andrea Sambucco, comico e autore udinese noto per le sue partecipazioni a “Central Station” (MTV), “Zelig” (Canale 5), “Glob” (Rai 3), “Quelli che il calcio” (Rai 2).





