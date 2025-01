La competizione per l'Oscar di quest'anno nella categoria Miglior attore non protagonista si concentra più sulla previsione dei cinque candidati finali che sull'individuazione del vincitore, dato che Kieran Culkin sembra essere il favorito.

Culkin, grazie alla sua performance in A Real Pain, si è distinto come il principale contendente al premio, una previsione che circolava già prima dell'inizio della Stagione dei premi (marzo 2024). La sua vittoria ai Golden Globe ha ulteriormente consolidato questa posizione, avvalorata anche dai numerosi riconoscimenti ricevuti dalle Associazioni dei critici americani.

Alle spalle di Culkin, si posizionano stabilmente l'attore russo Yura Borisov, noto per il suo ruolo in Compartment No. 6 (il film finlandese inserito nella shortlist per l'Oscar al Miglior film internazionale nel 2022), ed Edward Norton (A Complete Unknown). Entrambi condividono con Culkin la candidatura a tutti i key awards. Un quarto nome che sembra quasi certo è quello di Guy Pearce, per The Brutalist, che ha mancato solo la candidatura ai SAG Awards.

In questo contesto, la vera incognita resta l'ultimo posto “disponibile” nella cinquina. 3 attori si contendono questa posizione: Jeremy Strong (The Apprentice), ClarenceMaclin (Sing Sing), Denzel Washington (Il Gladiatore II).