Roma e Inter hanno vinto agevolmente gli anticipi della 3.a giornata di campionato che le vedevano di fronte, rispettivamente, a Monza e Cremonese che, pertanto, rimangono ancora ferme a zero punti in fondo alla classifica.

La Roma ha battuto il Monza 3-0 all'Olimpico, indirizzando il risultato già nei primi 45' con una doppietta di Dybala. Nella ripresa è Ibanez che porta il risultato sul definitivo 3-0. Per il Monza va registrata una traversa di Machin. Debutto stagionale per Belotti che da pochi giorni è diventato un nuovo calciatore giallorosso.

"L'anno scorso contro la Juventus - ha esordito Mourinho nel commentare la partita - quando Dybala è stato sostituito, gli ho detto sei bravo ragazzo. E oggi gli ho detto la stessa cosa. E abbiamo sorriso perché, fino a qualche mese fa, lui segnava dall'altra parte.La partita è stata più difficile di quanto non dica il risultato.Non ho ancora studiato, ma loro nel primo tempo hanno avuto più palla di noi, hanno creato qualche difficoltà nella fase di possesso palla, abbiamo dovuto cambiare il modo di uscire a pressare. Il Monza è una squadra molto interessante, che sicuramente farà dei punti, soprattutto quando torneranno gli infortunati.Ci hanno messo in difficoltà. Dopo, con più spazio, con il controllo della gara, con l'esperienza che abbiamo, con una buona gestione avremmo potuto fare qualche gol in più. E anche loro.Però bene così: la squadra è tranquilla, equilibrata e in tante posizioni ho la possibilità di far riposare un Karsdorp per far giocare un Celik, di far giocare un Zalewski per poi far entrare Spinazzola. Stiamo bene, siamo tranquilli. A poco a poco, andiamo".



L'Inter, dopo la sconfitta con la Lazio, torna a vincere nel proprio stadio contro la Cremonese. I nerazzurri hanno vinto 3 - 1, passando in vantaggio al 12' con Correa e raddoppiando al 38' con uno spettacolare tiro al volo di Barella. Nel secondo tempo la Cremonese continua a spingere ma subisce la terza rete con un contropiede di Lautaro Martinez, che si fa una galoppata da centrocampo, resistendo palla al piede ad un intervento di Pickel, per poi segnare con un bolide in diagonale. La Cremonese accorcia le distanze in chiusura di match trovando il gol della bandiera con Okereke, che con un tiro da fuori supera Handanovic facendo finire la palla sul secondo palo.

"Sono molto contento - ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi - perché abbiamo vinto una partita non semplice contro una squadra che fino ad oggi ha raccolto meno di quanto meritava. I ragazzi sono stati bravi ad approcciare la gara, in pochi giorni abbiamo preparato una partita non banale, questo perché l'Inter è una squadra matura che sa cosa vuole in campo. Avevamo fatto una ottima prima parte di gara anche all'Olimpico, ma è stato un match deciso dagli episodi. Questo gruppo nella passata stagione ha vinto due trofei e ha lottato fino all'ultimo, sa cosa fare. Le sconfitte ti fanno analizzare le cose, a volte però se ne esce più forti di prima".



Con questi risultati la Roma va in testa alla classifica con 10 punti, mentre l'Inter la segue a 9. Inter che sabato affronterà il Milan nel primo derby della stagione, mentre nello stesso giorno si disputeranno anche gli incontri Fiorentina - Juventus e Lazio - Napoli.