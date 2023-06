La giuria di Meet Music 2023 ha selezionato i 16 artisti che andranno sul palco di Meet Music per esibirsi dal vivo sabato 17 e domenica 18 giugno, dalle 19, in pieno centro a Follonica, al Casello Idraulico. I loro nomi sono disponibili sulla pagina Instagram di Meet Music, instagram.com/meet_music_.



La finale coinvolge in due serate 7 artisti per quel che riguarda il contest Rap / Trap, HG Rainbow Contest, organizzato con la label Highersound. Gli altri contest invece ne portano sul palco 3 ciascuno. Meet Music propone il Contest Latin / Afro House in collaborazione con Claps Records ed il Contest Chill Out / deep house organizzato con Grey Cat Jazz Festival. Infine va in scena il contest Pop Dance in collaborazione con Red Bull. Su Meetmusic.it e su instagram.com/meet_music_ tutti i dettagli sulle opportunità riservate ai vincitori e via via sono pubblicati i nomi dei finalisti selezionati.



Meet Music non promettere il successo, ma dà concrete opportunità. Ad esempio, il vincitore del Contest Latin / Afro House sarà subito dopo il contest al centro della scena. E' in console dalle 00:30 alle 1:30 al Club House, il privé, del Tartana sabato 17 Giugno, nello stesso spazio suoneranno poi Peppe Citarella e Luca Guerrieri, il creatore di Meet Music.



Chi vince il contest Red Bull, sarà poi protagonista in console durante un party ufficiale legato al brand. Nella foto vedete Andrea Fiusco, il vincitore del contest 2022, durante un evento analogo. Il vincitore del contest Deep house e Chill Out suonerà invece durante il Grey Cat Jazz Festival. Infine, Il vincitore del Rap / Trap, l'HG Rainbow Contest, si esibirà durante la serata ufficiale di Highersound prodotta da Follsonica.

LA GIURIA DI MEET MUSIC

Tra i membri della giuria, non mancano "veterani" che hanno partecipato a diverse edizioni della manifestazione. Ecco quindi Ylenia Iaconi, A&R e Publisher di AREA 94 e Pierangelo Mauri, storico editore musicale. Con loro anche Renato Tanchis, A&R di Sony Music Italia. Riccardo Sada, affermato giornalista musicale e autore di tanti libri, purtroppo non potrà essere presente. Ci sarà invece Lorenzo Tiezzi, comunicatore, giornalista e blogger con un passato tra discografia dance, rock e musica classica.



Quest'anno tra i giurati ci saranno poi diverse "new entry": quella di Antonella Mansi, Presidente del Centro di Firenze per la moda Italiana, Holding di Pitti Immagine e quella di Stefano "Cocco" Cantini, direttore artistico del Grey Cat Jazz Festival e musicista di fama internazionale. Daranno il loro contributo anche altri giurati con un notevole background artistico: Sciabola, rapper pisano molto attivo sulla scena, ha partecipato come artista all'HG Rainbow Contest, questa volta torna come giurato per il segmento rap/trap. Non mancherà, infine, Peppe Citarella, che prima sarà in giura per il contest Afro House/Latin... e poi dividerà la console con Luca Guerrieri e, come dicevamo, il vincitore del Contest Latin / Afro House nel Club House, il privé, del Tartana sabato 17 Giugno.

I PARTNER DI MEET MUSIC 2023

Per il 2023 Meet Music cresce anche dal punto di vista dei partner. Per quel che riguarda la parte tecnica, fondamentale sul palco, c'è la collaborazione con il Clan della Musica a sua volta partner tecnico Pioneer Italia. Grazie al loro supporto gli artisti sul palco avranno a disposizione il meglio per quel che riguarda console e lettori.



Le casse saranno invece 1 Sound. E' un brand americano in forte crescita in tutto il mondo, in teatri, locali, spazi espositivi, hotel ed altri spazi d'eccellenza. La qualità dei prodotti è assoluta e chi sarà al Castello Idraulico lo sentirà con le proprie orecchie.



Non mancano i media partner. Grazie al cross-multimediale Syndimedia, i dj vincitori di 3 dei Contest Meet Music (Latin / Afro House, Pop Dance e Rap / Trap), potranno presentare un loro brano (imaging radio) all'interno del format internazionale House Club Set per un mese. Inoltre un loro guest mix andrà in onda su Full Nation o House Club Set con il supporto del circuito MFI Music For Italy. Il guest mix dei vincitore saranno poi pubblicati in streaming su https://mixcloud.com/houseclubset nella sezione Session.



Sounder, mobile app per chi ama la musica e vuole condividere la propria passione, invece promuoverà il Meet Music, gli artisti vincitori dei contest e gli eventi ad essi associati tramite le funzionalità sviluppate in App improntate a raggiungere il proprio target musicale. Ad ogni vincitore dei contest verrà inoltre offerta una promozione trimestrale della nuova funzione "pagina artista" in cui sarà possibile inserire le date del proprio tour, le nuove release, novità e link di contatto. Sounder è un social network dedicato alla musica, in cui si parla solo ed esclusivamente di musica.



Infine, Meet Music continua a portare avanti una partnership non musicale davvero fondamentale, quella con AVIS Follonica. Donare il sangue con regolarità serve davvero ed è un'azione concreta. Così come Meet Music, nel suo piccolo, serve a dare opportunità reali in un mondo così evanescente come quello del music business.



Cos'è Meet Music

www.meetmusic.it



Il 'format' di Meet Music ogni anno cambia, ma il focus in fondo resta lo stesso: la manifestazione è da sempre gratuita e chi da tempo lavora in ambito musicale sul palco, in console o dietro le quinte si mette a disposizione di chi solo oggi si sta affacciando sulla scena musicale. E' uno scambio reciproco di energie, di know how e di sorrisi che spesso dà via a rapporti personali e di lavoro che si consolidano nel tempo.



Negli anni, tra gli altri, hanno partecipato al Meet Music artisti come Claudio Coccoluto, Benny Benassi, Albertino, Ralf, Tommy Vee, Simon De Jano e Luke Degree (Meduza), Federico Scavo e professionisti come Livia Iacolare (Strategic Partnerships Manager Media di Facebook) e Matteo Fedeli (direttore sezione Musica di SIAE).