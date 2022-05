Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 28 aprile per Nepodent Entertainment (distr. Believe), esce oggi su YouTube il videoclip di "Sorry Mama", il nuovo singolo dell'artista sardo DIEGO.

Il rapper di Nuoro pubblica così la sua prima release del 2022 ospitando Skema in questa collaborazione, sancendo il suo ritorno sulla scena in un featuring infuocato.

"Sorry Mama" racconta la difficile condizione giovanile all'interno di un contesto in cui è facile fare una scelta sbagliata: condizionati dal sogno di un guadagno facile, i ragazzi sono spesso vittime della fastlife che conducono. Mentre la società punta il dito verso di loro (senza però offrire delle alternative) vengono meno tutti i riferimenti. Nascono così dei nuovi princìpi che, come traspare dai versi dei due rapper, diventano solidi valori di sopravvivenza e di raggiungimento del successo personale. Un brano che unisce la critica sociale alla celebrazione di uno stile di vita che, anche se controverso, diventa un'ancora di salvezza.

Il beat del singolo è firmato dal talentuoso producer EMDI. Attraverso un'atmosfera che unisce sonorità cupe allo stile club in cassa dritta, il brano diventa un connubio perfetto con le tematiche dei due liricisti: una contaminazione di generi particolarmente riuscita che impreziosisce il significato di "Sorry Mama".

Il videoclip ufficiale di "Sorry Mama" è diretto da Luca Murru.