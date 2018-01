L'origine dei nomi "Filu e ferru" e "Abbardente", la grappa sarda

“Filu e ferru” o “abbardente” sono i nomi che prende la grappa sarda, meglio conosciuta con il termine più generico di acquavite. Ma da dove arrivano questi nomi, e qual è il loro significato? Scopriamolo.

Grappa o acquavite?

La differenza sostanziale tra grappa e acquavite è che una è l’altra. O meglio, acquavite è il termine per indicare in generale un distillato. Grappa invece è il termine specifico per indicare un distillato di vinacce. La grappa quindi è un’acquavite di vinaccia. Altri tipi di acquavite, per chiarire, sono il brandy (distillato di vino), la vodka (distillato di patate), il whisky (distillato di cereali) e il rhum(distillato di canna da zucchero). Ce ne sarebbero altri, ma qui vogliamo parlarvi del filu e ferru, al massimo della grappa di cannonau.