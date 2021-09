Attraverso il sogno di collezionista appassionato di Attilio Berni, personaggio di spessore culturale in campo musicale e specialista nel campo del Sax, direttore artistico del Museo del Saxofono, Fiumicino (Roma) può sentirsi di assomigliare nello spirito jazz a New Orleans. Attilio Berni è, infatti, l’anima del Fiumicino Jazz Festival ed ha concepito una manifestazione in grado di attirare ed incuriosire un vasto pubblico, oltre a quello più specialistico del settore.

Sabato 3 settembre si è inaugurata la rassegna che porterà a Fiumicino, fino al 26 settembre, grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale, manifestazioni all'aperto, gite musicali in battello e incontri con significative personalità del mondo musicale. Si tratta di un’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione comunale di Fiumicino e organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino e sostenuta da Podere 676 Birrificio Agricolo.

La Città di Fiumicino vuole, sempre più, essere identificata come la città del saxofono e, non ultimo, auspica che tale caratterizzazione possa costituire un forte stimolo alla crescita turistico-culturale del territorio, che conserva l'area archeologica di Portus, il porto per antonomasia degli antichi romani e la Necropoli di Isola Sacra.

Con una giocosa e rilassante esperienza tra Musica e Natura ha preso il via il primo appuntamento del FIUMICINO JAZZ FESTIVAL per svolgersi ogni fine settimana del mese tra il Museo di Maccarese, il battello sul fiume ancorato all'Archeoboat di Fiumicino Paese e la cantina della birra a Testa di Lepre. L'inaugurazione della manifestazione, con due partenze alle ore 17,30 e 18,30 di venerdi, ha previsto due gite musicali sul battello con aperidegustazione e il concerto della Continental Dixie Band, orchestra in puro stile New Orleans che ha arricchito con le proprie atmosfere Dixieland il tragitto lungo le bellezze paesaggistiche sulle sponde del Tevere.



La rassegna prevede un ciclo di 12 eventi. Nel ricco cartellone ci saranno i concerti del sabato sera al Museo del Saxofono (4,11,18 e 25 settembre) con Max Ionata, Michael Rosen, Milena Paradisi e Enrico Ghelardi; le Gite musicali con aperitivo sul battello lungo il fiume Tevere (3 e 24 settembre), organizzate in collaborazione con la Pro-Loco di Fiumicino e durante le quali si esibirà la Continental Dixie Band, orchestra dixieland in pieno stile New Orleans; gli incontri Birra & Sax (10 e 17 settembre), organizzati nello stabilimento Podere 676 di Testa di Lepre, che vedranno protagoniste la band Live Night di Mauro Bottini e la Continental Dixie Band; infine gli appuntamenti pomeridiani domenicali al museo Conversaxioni - Storie di Birra & Jazz (5, 12, 19 e 26 settembre), incontri musicali con degustazione sull’onda di travolgenti storie, musiche e aneddoti sul jazz, raccontati da personalità del settore quali Lino Patruno, Attilio Berni, Alfredo Romeo e Monica Gilardi.



Sabato 4 settembre alle ore 21:00 è di scena il primo concerto al Museo, insieme al jazz autentico di Max Ionata & Friends. In un contrappunto intrigante e sintonico, il sound di Max Ionata incontra il tocco di Luca Mannutza interagendo appassionatamente con la ritmica di Francesco Puglisi e Francesco Merenda. Uno scambio amabile d’eleganza e raffinatezze che sfocia in un fluire continuo di suggestioni. Il concerto, per chi lo desidera, è anticipato da un apericena.

In chiusura del primo week-end avrà luogo l'originale appuntamento della serie "Conversaxioni" dedicato alle storie di birra e jazz. Domenica 5 settembre alle ore 18:00, sempre al Museo, protagonista sarà il grande Lino Patruno, che tra racconti e performance parlerà delle origini italiane del jazz, del blues, del contributo dei neri e di quello di bianchi, allargando il panorama della sua lectio storico-musicale al jazz in Italia negli anni ’50, a Roma e a Milano, e a quello di New Orleans, Chicago e New York negli anni ’20.

#carlomarinoeuropeannewsagency