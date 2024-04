I cortometraggi "Un Giorno a Napoli" e "Covid 19 La Voce degli Invisibili", diretti rispettivamente da Giuseppe Cossentino e interpretati da Nunzio Bellino, si preparano a conquistare i cuori del pubblico e a sfidare le grandi opere cinematografiche in gara per il prestigioso David Di Donatello.

Napoli, una città intrisa di storia, arte e cultura, diventa il palcoscenico principale di "Un Giorno a Napoli", dove il protagonista, interpretato magistralmente da Nunzio Bellino, si trasforma in una guida per una ragazza del Nord. Attraverso i suoi occhi, lo spettatore è condotto in un viaggio incantevole alla scoperta dei segreti e delle meraviglie della città partenopea, lasciandosi rapire dall'atmosfera unica e dalla vivacità dei suoi abitanti.

Ma il cinema di Cossentino e Bellino non si ferma alla bellezza visiva di Napoli. Con "Covid 19 La Voce degli Invisibili", il duo cinematografico affronta una tematica attuale e toccante, mettendo in luce le difficoltà e le sofferenze delle persone affette da patologie croniche e rare durante la pandemia. Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, il cortometraggio si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica su queste realtà spesso dimenticate e lasciate nell'ombra.

La partecipazione di Cossentino e Bellino al concorso per il David Di Donatello testimonia il loro impegno nel cinema sociale e la loro abilità nel creare opere cinematografiche di grande impatto emotivo e sociale. Oltre a riconfermare il loro successo come regista e attore rispettivamente, questi cortometraggi dimostrano la potenza del cinema nel promuovere la consapevolezza e nel suscitare riflessioni profonde sulla società contemporanea.

Con il loro talento e la loro passione per il cinema, Giuseppe Cossentino e Nunzio Bellino continuano a lasciare un'impronta indelebile nell'industria cinematografica, arricchendo il panorama culturale con opere che toccano il cuore e la mente dello spettatore.