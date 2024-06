Attraverso Health Assistance, Hi Welfare e Health Point, il Gruppo Health Italia, leader nel settore della sanità integrativa, presenta un’offerta completa con cui assiste famiglie, imprese e istituzioni.



Health Italia: leadership nella sanità integrativa

Health Italia è un Gruppo indipendente, leader a livello nazionale nel settore della sanità integrativa, impegnata nella diffusione della salute e del benessere attraverso l’offerta di piani sanitari, welfare aziendale, servizi assistenziali e programmi di flexible benefit. La società punta a completare e migliorare i servizi offerti dalla sanità tradizionale, sia attraverso l’assistenza diretta che attraverso la prevenzione. Tra i suoi beneficiari, imprese, famiglie e istituzioni. Quotata all’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, Health Italia è parte di diverse associazioni nazionali (ANSI, ASSONEXT e ASSOLOMBARDA) e ha ricevuto il rating ESG “A high” dall’agenzia di valutazione Cerved Rating Agency con un punteggio di 72.4, a conferma del suo impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale.



Health Italia: struttura e organizzazione della società

Per offrire un servizio ancora più completo, mirato ed efficiente, Health Italia ha adottato una suddivisione interna basata sul settore e le modalità di intervento. La società controllata Health Assistance, ad esempio, si avvale di un network che include ben 8.500 convenzioni sanitarie e 15.000 professionisti, nonché di una centrale operativa gestita direttamente dalla società. Hi Welfare è invece la divisione specializzata nell’ambito del welfare aziendale e offre una vasta gamma di servizi per la gestione dei piani sanitari per il personale di imprese ed enti, oltre a servizi personalizzati per il benessere dei dipendenti. La divisione Health Point fornisce invece servizi avanzati di telemedicina, permettendo di ottenere consulenze da remoto presso medici altamente qualificati. Health Italia è inoltre impegnata nel sociale attraverso la Fondazione Banca delle Visite Onlus, che raccoglie donazioni per visite ed esami medici per persone in difficoltà, e gestisce anche un magazine (“Health Online”).