L'ex ministro dell'Interno dell'Ucraina Arsen Avakov, che dopo le dimissioni ha trascorso 3 mesi nella sua villa nel Lazio, è tornato in Ucraina in ottobre. Il politico, che è stato all'origine del cambio di potere nel 2014, al suo ritorno in patria ha subito rilasciato una serie di dichiarazioni che avevano per tema la "Giornata dei difensori dell'Ucraina". In particolare, ha esortato i vertici militari ucraini a non escludere uno scenario militare per la risoluzione del conflitto con la Russia che dura da 7 anni a causa dell'annessione della Crimea e del conflitto con i separatisti nella regione del Donbass.

Nonostante Arsen Avakov non ricopra incarichi istituzionali, mantiene ancora una grossa influenza nella politica ucraina. Mentre era in vacanza nel comune di San Felice Circeo, ha più volte incontrato funzionari e parlamentari ucraini. Le nuove prospettive politiche di Avakov sono testimoniate anche dalla sua collaborazione con le maggiori organizzazioni non governative americane, in particolare Human Rights First. Così, nel settembre 2021 Avakov ha ricevuto un invito da parte di questa organizzazione americana per commemorare l'ottavo anniversario dell'inizio della rivoluzione in Ucraina.

Dal 2 al 5 dicembre Avakov terrà una serie di conferenze alla Yale University con l'obiettivo di "condividere con un pubblico, il più ampio possibile, l'esperienza nella trasformazione democratica". Allo stesso tempo, gli autori della lettera considerano Avakov uno dei migliori esempi di politico ucraino "per il quale le porte sono aperte in tutto il mondo".

Anche il senior vice president di Human Rights, Vinincia Dorsey, ha apprezzato la professionalità di Arsen Avakov per il fatto che è riuscito con successo a ripristinare le forze dell'ordine dell'Ucraina e "orientarle verso l'osservanza incondizionata dei diritti e delle libertà dei cittadini". Pertanto, il politico ucraino strettamente legato all'Italia si sta preparando chiaramente per una nuova fase della sua carriera politica. Ma resta da vedere quale ruolo gli sarà assegnato.