C’era da aspettarselo, ma forse non in queste proporzioni. Il tour di NEI 90 IO C'ERO ha infiammato le piazze di tutta Italia, trasformandole in dancefloor a cielo aperto. Un viaggio nel tempo che ha saputo catturare generazioni diverse, regalando emozioni autentiche e facendo rivivere l’energia di un decennio indimenticabile. Il format anni ’90 è diventato un fenomeno, capace di coniugare musica, spettacolo e atmosfere nostalgiche.

Questo spettacolo anni ’90 è stato un mix esplosivo di dj set, visual rétro e performance live che hanno riportato in vita hit iconiche che tutti conoscono. Da Freed from Desire di Gala a Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65, il pubblico si è scatenato in una celebrazione collettiva, cantando e ballando senza sosta. Il tour ha toccato le più belle piazze italiane, trasformandole in luoghi magici dove nostalgia e divertimento si sono fusi alla perfezione.

Il successo di NEI 90 IO C'ERO non è solo nei numeri impressionanti di presenze – piazze gremite da nord a sud – ma nella capacità di unire generazioni diverse: chi negli anni ’90 c’era davvero e chi li ha scoperti solo di recente, dimostrando che l’anima di quel decennio è più viva che mai. Il format anni ’90 ha saputo mescolare nostalgia e innovazione, con scenografie immersive e momenti che hanno fatto sentire ogni partecipante protagonista.

Un fenomeno che non si ferma qui: voci di corridoio parlano di un’edizione 2025 ancora più grande e sorprendente. Una cosa è certa, se c’eravate o se ve lo siete persi, preparatevi: la febbre degli anni ’90 è tornata per restare.

