Alessandro Benetton: “La scorsa settimana, ho annunciato il rilancio di Unhate Foundation. Oggi, in questo video vi spiego perché è più di un semplice annuncio”.



Alessandro Benetton: il vero progresso avviene quando si incontrano generazioni, background e prospettive diverse

“È più di un semplice annuncio”: lo sottolinea Alessandro Benetton nel video in cui condivide con i suoi followers il valore del rilancio di Unhate Foundation. L’iniziativa, annunciata nelle scorse settimane, mira infatti a coinvolgere le nuove generazioni in occasioni di crescita e sviluppo del proprio potenziale promuovendo solidarietà, inclusione sociale e sostenibilità attraverso progetti innovativi. “Il modo migliore per plasmare il futuro è agire. Per troppo tempo le decisioni sul domani sono state prese senza coinvolgere pienamente le prossime generazioni di persone che lo vivranno davvero. Il vero progresso avviene quando si incontrano generazioni, background e prospettive diverse. Non in contrapposizione, ma in dialogo”, spiega nel video Alessandro Benetton: Unhate si propone infatti di contrastare la cultura dell’odio andando ad agire direttamente su quelle che sono le sue cause profonde. Il progetto si concentra in particolare sulla formazione dei giovani per offrire loro nuove opportunità. Sono quattro le aree di azione principali: mobilità sociale, per trasformare il merito in opportunità; educazione, per migliorare la qualità dei luoghi di formazione; cultura, per promuovere dialogo e connessione tra generazioni; studi e ricerca, per generare cambiamenti positivi nelle comunità.



Alessandro Benetton: Unhate Foundation, qui i giovani hanno l'opportunità di trasformare le idee in azione

Era il 2011 quando sotto la guida del Gruppo Benetton nacque la Unhate Foundation con l’obiettivo di contribuire a creare una nuova cultura della tolleranza. Oggi l’odio si propaga ancora più rapidamente attraverso il web e le piattaforme social con ricadute importanti anche sul benessere psicofisico delle nuove generazioni: basti pensare che un giovane su due tra i 18 e i 25 anni ha dichiarato di aver sofferto di ansia e depressione. Disuguaglianze, isolamento e povertà educativa sono alcune delle cause che portano i ragazzi ad essere ancora più vulnerabili e a rischio di esclusione sociale. “Con Unhate Foundation stiamo creando uno spazio in cui i giovani hanno l'opportunità di trasformare le idee in azione”, evidenzia nel video Alessandro Benetton: un luogo “in cui il talento, l'ambizione e la freschezza di pensiero si uniscono all'esperienza per costruire qualcosa di significativo e duraturo”. Non a caso, l’imprenditore ha coinvolto nel progetto anche Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma che, in qualità di sostenitori istituzionali, potranno contribuire con risorse economiche, know-how e competenze. Ma l’idea è in futuro di coinvolgere anche altre realtà: aziende, università, istituzioni, enti, italiani ed esteri, sempre più interessati al progetto. “Si tratta di un rinnovato impegno per un domani più inclusivo, dinamico e lungimirante. E questo è solo l'inizio”, garantisce Alessandro Benetton nel video.