"Il mio amore, per la musica swing, è iniziato quando ero molto giovane. La preparazione, del pranzo domenicale, era sempre accompagnata dai classici di Sinatra, Bennett e molti altri. Anni dopo, quando formammo la nostra prima band, a scuola, che, alla fine, sarebbe diventata gli Spandau Ballet, i miei genitori mi esortarono a non dimenticare, mai, i classici cantanti jazz, anche se amavo il punk rock e mi stavo impegnando, seriamente, a inseguire una carriera come cantante professionista. Così, eccomi, lì, ad ascoltare i Sex Pistols e The Clash, insieme a Tony Bennett e Jack Jones. Vorrei che il pubblico godesse di queste canzoni incredibili, di un'era incredibile della musica".

Tony Hadley

Cinque anni dopo l'apprezzato "Talking To The Moon", Tony Hadley, l'inconfondibile voce, del pop ed ex leader degli Spandau Ballet, torna venerdì 12 aprile con "The Mood I’m In" (Universal), il disco che segna un riavvicinamento significativo alle sue radici musicali.

Questo nuovo album, che uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in vinile di 5 colorazioni diverse, vede Hadley allontanarsi dai precedenti repertori, per riabbracciare, con passione, il genere swing. Con un sapiente mix di reinterpretazioni, di classici immortali, Hadley esplora anche le sonorità rock, sorprendendo con una versione unica di "Touch Me" dei Doors e l’inedita "Walk Of Shame".

"The Mood I'm In" è un omaggio vibrante al genere swing, un'opera che spicca, per la sua raffinatezza ed emotività. Attraverso una curata selezione, che esplora le molteplici sfumature dell'amore, della seduzione e della nostalgia, l’album si apre con brani che sprigionano audacia e vivacità e che invitano a immergersi nelle ritmiche accattivanti e passionali dello swing. "Touch Me" apre il disco, con una carica di seduzione immediata, seguita dalla storie di avventure notturne raccontate in "Walk Of Shame". Interpretazioni cariche di energia come "Feeling Good" e "That's Life" celebrano la resilienza e l'ottimismo, mentre "One For My Baby" chiude la prima parte, con una nota di malinconica riflessione. Nella seconda metà, guidata dalla title track "The Mood I’m In", l'atmosfera diventa più intima e riflessiva. Canzoni come "Bewitched, Bothered And Bewildered" e "I Wanna Be Around" indagano le complessità dell'amore e del disinganno, con tutta la profondità emotiva che la voce di Hadley può esprimere. L'inclusione, di classici come "Just A Gigolo", apporta una malinconia giocosa, mentre "Wait For You" conclude l'album, con una promessa di lealtà e speranza.

La produzione, dell'album, cattura lo splendore e l'intimità dei club jazz storici, con arrangiamenti orchestrali, che avvolgono la voce di Hadley, in una calda eleganza. La sua interpretazione, maturata in decenni di carriera, trasporta l'ascoltatore in un'era d'oro della musica, pur mantenendosi radicata nel presente.

Con "The Mood I'm In", Tony Hadley non solo rende omaggio ai grandi del genere swing, ma rinnova la tradizione, con un tocco personale, confermando la sua abilità nel toccare il cuore degli ascoltatori, attraverso la sua vocalità potente e raffinata. L'album è frutto della collaborazione con i produttori Gary Stevenson, Adam Wakeman, André Jacquemin & Paul Moran e Mick Lister.

Subito dopo l’uscita del disco, a maggio, Tony Hadley, per sole tre date esclusive, porterà, in Italia, l’inedito show legato al disco, The Big Swing Tour. Il tour partirà il 18 maggio da Padova, Gran Teatro Geox e proseguirà verso Milano, TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19 maggio, per finire con la data di Ancona, Teatro Le Muse, il 21 maggio. Le prevendite sono già attive su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket e presso le biglietterie dei teatri. Durante il tour, Tony sarà accompagnato da musicisti italiani della Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio, con cui eseguirà i brani del disco, ma anche i brani che lo hanno reso famoso, come ex voce degli Spandau Ballet. Il tour è organizzato da IMARTS - International Music And Arts. Radio Monte Carlo è partner ufficiale del tour.

Tracklist - The Mood I’m In



Side 1:

1. Touch Me

2. Walk Of Shame

3. Feeling Good

4. That's Life

5. One For My Baby



Side 2:

1. The Mood I’m In

2. Bewitched, Bothered And Bewildered

3. Just A Gigolo

4. I Wanna Be Around

5. Wait For You



Per informazioni:

Sito: https://tonyhadley.com/

IG: https://www.instagram.com/thetonyhadley/

FB: https://www.facebook.com/thetonyhadley/