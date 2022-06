TheGameTV (www.thegametv.it) è un magazine/blog attivo ormai da diversi anni. Ogni settimana vengono pubblicati nuovi articoli: recensioni, news e curiosità su determinati temi. Negli ultimi anni, thegametv.it ha collaborato con Xbox Game Studios e Xiaomi IT per recensire smartphones e videogiochi; nel 2018, il magazine ricevette l’accredito stampa da Live Nation IT per raccontare il concerto dei Negramaro a Pescara.

Oggi thegametv.it si aggiorna e annuncia importanti novità. Queste le parole del fondatore Andrea Pimpini:

“Ho deciso di diminuire le pubblicazioni. Sul sito, da oggi, uscirà un articolo a settimana. Io e i miei collaboratori ci concentreremo maggiormente sulla qualità. Punteremo sui viaggi, la musica e la condivisione di start-up e idee innovative capaci di trasformare il lettore in un soggetto attivo in grado di cambiare la società odierna. Parleremo, per esempio, di Ecosia: un motore di ricerca che pianta alberi grazie alle nostre ricerche! Evidenzieremo aspetti positivi ma anche quelli negativi per dare agli utenti tutti gli strumenti necessari per effettuare valutazioni. Per quanto riguarda i viaggi, scriveremo articoli utili al lettore. Consigli su quali hotel e ristoranti scegliere. Consigli su assicurazioni di viaggio, musei e attrazioni da visitare. Insomma: thegametv.it diventerà sempre più uno strumento utile per scoprire cose interessanti e risolvere problemi quotidiani. Cosa fare a Bruxelles, per esempio? Thegametv.it vi aiuterà a rispondere a questa domanda”.

Ecco alcuni articoli interessanti pre-aggiornamento: