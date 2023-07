Ad ottobre 2023 inizia PL4FORM DJ, il primo corso per dj organizzato da Pl4tform, accademia siciliana dedicata a chi vuol trasformare la propria passione per la musica elettronica in una vera carriera artistica.

Nata nel 2019, Pl4tform ha già formato oltre 50 producer, artisti che hanno già pubblicato o stanno per pubblicare le loro produzioni su etichette musicali di riferimento nel mondo. Situata nel cuore di Palermo, tra il Teatro Massimo ed il Politeama e fondata da Vincenzo Callea e Luca Lento, a loro volta produttori discografici di livello internazionale, è ormai una realtà consolidata che sinora si è concentrata nel proporre corsi di produzione musicale. Corsi che, tra l'altro, sono sempre sold out, trasformando Pl4tform in una realtà di riferimento in Sicilia e non solo.

Questa volta invece con PL4FORM DJ i docenti di Pl4tform applicheranno il loro metodo al mix, ai dj set e a tutto ciò che serve quando si è in console e si deve far ballare un locale o un party, oppure creare 'live' la colonna sonora perfetta per un evento. Oggi i supporti tecnologici sono molti e diversi, per i dj: dal pc passando per i cdj e arrivando ai vinili. Pl4tform può formare gli allievi in tutte le tecniche diverse e dare gli strumenti giusti per trovare la propria mentalità vincente. Pl4tform è l'ambiente giusto per imparare a fare il dj. Infatti, nel tempo, l'academy, anche se propone per scelta solo corsi offline, in presenza, è diventata una vera community di giovani artisti.

Lo stage finale del corso PL4FORM DJ sarà poi tenuto da un artista d'eccezione, ovvero Angemi, top dj siciliano che si è esibito più volte sul Main Stage del Tomorrowland, ovvero il palco più importante del festival elettronico di riferimento a livello mondiale (nella foto sulla sx Luca Lento, al centro Angemi, sulla dx Vincenzo Callea).

"Crediamo fortemente che essere formati da chi ha già realizzato il suo sogno partendo da un piccolo paese della Sicilia sia l'esempio migliore che possiamo offrire", spiegano Vincenzo Callea e Luca Lento, ideatori del corso. Gli allievi saranno seguiti durante tutto il loro percorso dai main teacher ed affiancati nella parte finale del corso, per la parte specialistica, da tutor dedicati. "Il carisma necessario sul palco per diventare delle star probabilmente non si può insegnare, ma chi ha esperienza in club e festival può davvero 'passare' qualcosa a chi è agli esordi, ha talento e ha voglia di imparare".



Cos'è Pl4tform

www.pl4tform.com

Instagram.com/pl4tform.official/

Facebook.com/pl4tform.official

Pl4tform (si pronuncia Platform) è, in inglese, una "creative factory" palermitana che mette insieme: Academy, Recording Studios, Management & Strategic, Acoustic. È la scuola perfetta per far crescere il proprio talento nell'ambito della musica elettronica. Pl4tform ha portato una propria masterclass dedicata alla techno di 1979 al RISO, il museo d'arte moderna più importante della Sicilia. Nel giugno '23 ha proposto un'altra masterclass, sold out, con il produttore Angelo Ferreri.

Chi è Vincenzo Callea

Vincenzo Callea è un pilastro portante del mondo Pl4tform. Fondatore dei TI.PI.CAL. è rimasto per ben 12 settimane al primo posto per vendite in Italia. N.1 Billboard USA, i suoi dischi sono stati suonati e supportati dai più grandi dj/producer del mondo come Tiesto, Pete Tong, David Guetta, Danny Howard. Nella sua carriera ha venduto oltre 350.000 vinili.



Chi è Luca Lento

Luca Lento è uno dei punti di riferimento principali di Pl4tform. Nella sua lunga carriera ha venduto oltre 200.000 vinili ed un suo brano, unico caso tra gli artisti italiano, è stato remixato da Bob Sinclar. I suoi dischi sono suonati e supportati in tutto il mondo da dj come Nicole Moudaber, Reboot, Paco Osuna, Bean Pearce. Vanta collaborazioni con Mendo, The Deepshakerz e Eddie Amador.