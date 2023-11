In queste ore è apparsa sugli organi di stampa e sui siti online la notizia che il Comune di Milazzo avrebbe manifestato disponibilità a cooperare con quello di Barcellona per la gestione della “bretella” realizzata sul torrente Mela, evidenziando in buona sostanza un cambio di rotta rispetto al passato.

Al riguardo il Sindaco Pippo Midili ha ritenuto opportuno intervenire per precisare che le cose non stanno assolutamente così: “Evidentemente il Genio Civile, al quale si fa riferimento per essere il destinatario della nota inviata dal Comune di Milazzo, ha mal interpretato quanto contenuto nella missiva stessa. – evidenzia il primo cittadino – Per questo domani sarà inviata una nuova lettera per meglio esplicitare la posizione di questa Amministrazione, che, lo chiariamo subito, non è cambiata di un millimetro rispetto al passato.

Il Comune di Milazzo non è assolutamente intenzionato ad occuparsi, né a garantire alcun intervento per assicurare la sorveglianza della bretella a supporto dell’impresa, che deve svolgere i lavori. La collaborazione, che è stata data al Genio Civile, è mirata solo a trovare delle soluzioni dei problemi sorti a causa delle scelte di non prevedere nel progetto della ristrutturazione del Ponte Mela una viabilità alternativa degna di tal nome; e già nell’immediato la richiesta del Comune di Milazzo era quella di creare un bypass per i mezzi di soccorso e le ambulanze, al fine di assicurare comunque una terza via di collegamento, in aggiunta alle altre due esistenti.

Spiace – conclude Midili – che l’ing. Trovato, nuovo responsabile del Genio Civile, abbia mal interpretato la volontà del Comune di Milazzo, determinando, attraverso poi le notizie apparse sugli organi di stampa, un passo indietro della nostra Amministrazione, che in merito alla “bretella” ribadisce la propria posizione avversa e quindi conseguentemente non ritiene opportuno assicurare alcun supporto per quel che concerne la vigilanza o il controllo”.

Nel frattempo il Consorzio autostradale ha reso noto che da martedì 14 a venerdì 17 novembre il tratto dell’A20 tra Milazzo e Rometta sarà interessato da lavori di manutenzione del manto stradale e quindi alternativamente saranno chiusi gli svincoli di Milazzo e Rometta. Per recarsi a Messina o fare rientro nella città del Capo, bisognerà percorrere la strada statale 113.

Il Consorzio ha chiesto ai Comuni di disciplinare la viabilità, che si preannuncia abbastanza intensa, vista la notevole presenza di pendolari e molti comandi di Polizia municipale – come comunicato dall’Assessore alla viabilità Francesco Coppolino – emetteranno ordinanze di divieto di parcheggio nelle zone maggiormente a rischio traffico proprio per evitare rallentamenti.

Ecco il dettaglio delle limitazioni viarie decise dal CAS: dalle ore 7:00 di martedì 14 novembre alle 20:00 di mercoledì 15 novembre chiusura tratto Rometta – Milazzo con uscita obbligatoria svincolo di Rometta per chi proviene da Messina e viaggia in direzione Milazzo – Palermo. Dalle ore 7:00 di giovedì 16 novembre alle 20:00 di venerdì 17 novembre chiusura tratto Milazzo – Rometta con uscita obbligatoria svincolo di Milazzo per chi proviene da Palermo e deve proseguire per Messina.