Il fondo regionale per la crescita Campania permette ad aziende e liberi professionisti che operano nella regione, di finanziare progetti di sviluppo della loro attività avvalendosi in un finanziamento 50% a fondo perduto e 50% finanziamento a tasso zero con restituzione entro 5 anni.

Le domande possono essere inviate a partire dal giorno 18 settembre 2024 fino a alle 12 del giorno 18 ottobre, e l'accesso al fondo è vincolato ai punti conseguiti dall'azienda sui criteri dettati dal bando, che permetteranno poi l'accesso in graduatoria.

Vista la grandissima partecipazione prevista, è necessario che il progetto sia impeccabile. Ecco quindi per te 3 errori da evitare...