Da giovedì 26 a domenica 29 settembre, Carema si prepara ad accogliere la settantaduesima edizione della Festa dell’Uva e del Vino, un evento che celebra la vitivinicoltura eroica del Canavese. Organizzata dal Comune di Carema in collaborazione con le associazioni locali e la Cantina produttori Nebbiolo di Carema, la festa è patrocinata dalla Città metropolitana di Torino.

L’evento inizia giovedì 26 alle 19:00 con la serata “Carema Prima”, che offre una presentazione e degustazione delle nuove annate dei produttori locali presso il ristorante La Maiola. Per partecipare, è possibile prenotare chiamando il numero 342-1547634.

Venerdì 27 sarà dedicato agli sportivi con la corsa Run in the Vineyard, valida per la classifica del Campionato Canavesano UISP. La giornata proseguirà alle 20:00 con la Cena della Paella nel padiglione dell’area sportiva, seguita da una serata musicale con il DJ Django. Per prenotare la cena, si può chiamare il numero 320-9092744.

Sabato, dalle 10:00 alle 14:00, i produttori potranno conferire i campioni delle uve per il premio Grappolo d’Oro. La serata sarà animata dalla cena itinerante “Andar per Cantine Antiche”. Durante la serata, nella cantina della casaforte-museo Gran Masun, sarà possibile visitare la mostra “Tracce Medioevali lungo la Via Francigena”, curata da Agostino Putto e dedicata a miniature provenienti da chiese romaniche e altri edifici storici. La mostra sarà visitabile anche domenica 29 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

La giornata di domenica inizierà con la Messa solenne e la benedizione dei frutti della terra, seguita dal Pranzo del Viticoltore nell’area sportiva di via Torino. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, si esibiranno il Complesso bandistico e la minibanda di Carema. La festa si concluderà con la premiazione delle uve con l’ambito Grappolo d’Oro e altri riconoscimenti.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito Internet del Comune di Carema (www.comune.carema.to.it), scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] o chiamare il numero telefonico 0125-811168.