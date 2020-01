Quando si pensa alle Ducati quasi sempre il pensiero va a vincenti moto da corsa con livrea immancabilmente rossa.

Le moto di Borgo Panigale hanno però anche la fama di essere estremamente prestazionali. Delle lame affilate pronte ad attaccare alla minima sollecitazione del polso. Armi a doppio taglio che spesso hanno impensierito, nelle loro versioni stradali, anche piloti blasonati.

La V4s 2020 non fa eccezione, o forse sì?

In questa declinazione i tecnici Ducati fanno sapere che le prestazioni mozzafiato (214cv, che tradotti in velocità corrispondono a oltre 315 km/h) sono accoppiate a una proverbiale facilità e sicurezza (gestione della trazione, assistenza alla frenata anche quando la moto è in piega, assistenza alla sbandata controllata per chiudere la traiettoria..).

Riuscirà la V4 s a conquistarsi un posto nel cuore dei più scettici?