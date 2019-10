Vai alla parte 2...

Capanne dei primi romani

Harold Whetstone Johnston ha scritto in "La vita privata dei romani": la primitiva casa romana risale alla semplice vita contadina dei primi tempi, quando tutti i membri della famiglia, padre, madre, figli e persone a carico vivevano in una grande stanza tutti insieme. In questa stanza (atrio) i pasti venivano cucinati, il tavolo si allargava, tutto il lavoro da dover svolgere al chiuso e i sacrifici che venivano offerti ai Lari; di notte veniva liberato uno spazio in cui distribuire i letti duri o i pallet. La casa primitiva non aveva un camino; il fumo usciva attraverso un buco nel tetto. Non c'erano finestre; tutta la luce naturale attraversava solo il buco nel tetto. C'era solo una porta; lo spazio opposto sembra essere stato riservato il più possibile al padre e alla madre. Qui c'era il focolare, dove la madre preparava i pasti, e vicino c'erano gli attrezzi che usava per girare e tessere; qui c'era la scatola forte (arca) in cui il maestro teneva i suoi oggetti di valore, e il letto era steso di fianco.

La prima casa era una capanna rotonda o ovale con tetto di paglia, come quella riprodotta nella capanna tradizionale di Romolo sul Palatino. La forma rotonda fu ritrovara nel Tempio di Vesta, il cui culto iniziò nel focolare di tali capanne. Le capanne successive erano ovali. Più tardi arrivò una forma rettangolare. L'aspetto esteriore di una tale capanna si ritrova nelle urne cinerarie etrusche, che si trovano in vari luoghi in Italia. Il piano terra era un semplice rettangolo senza partizioni. Questo può essere considerato storicamente e architettonicamente il nocciolo della casa romana. Anche il suo stesso nome (atrio), che originariamente indicava l'intera casa, è stato conservato; appare nei nomi di alcuni edifici antichissimi a Roma usati per scopi religiosi, l'Atrio Vestae, l'Atrio Libertatis, ecc. In epoche successive, tuttavia, l'atrio fu applicato a una singola stanza caratteristica della casa. L'origine del nome atrio è ancora un mistero, l'urna funeraria di Chiusi, spesso illustrata, ha un'apertura quadrata nella parte superiore. Questo è stato preso per dimostrare che la prima casa del tipo rettangolare aveva una tale apertura nel mezzo del tetto per la fuga del fumo. È stato dimostrato, tuttavia, che questa particolare urna ha perso il pezzo superiore che ha completava il suo tetto. Urne di questo tipo hanno regolarmente una porta e occasionalmente finestre.

Una caratteristica della casa successiva, così comunemente trovata in relazione all'atrio, che si è tentati di supporre che sia un'aggiunta, è il tablinum, l'ampio spazio di fronte alla porta d'ingresso. L'origine del tablinum e gli usi a cui è stato attribuito, sia in passato che in tempi successivi, sono ancora oggetto di controversia. All'inizio potrebbe essere stato inteso per scopi puramente temporanei, essendo costruito con pannelli (tabule) e avendo una porta esterna e nessun collegamento con l'atrio. Non ci sarebbe voluto molto, tuttavia, fino a quando il muro in mezzo non fosse tolto. Quando ciò è stato fatto una volta e la sua convenienza è stata dimostrata, il muro divisorio è stato rimosso. Varro spiegò che il tablinum era una specie di balcone o veranda, usato come sala da pranzo nella stagione calda.

Più tardi, l'atrio ha ricevuto la sua luce da un'apertura centrale nel tetto, il compluvium, che ha preso il nome dal fatto che la pioggia, così come l'aria e la luce, potevano entrare. Proprio sotto questo, un bacino, l'impluvio, era scavato nel pavimento per raccogliere l'acqua per scopi domestici. Man mano che si richiedeva più spazio e privacy, la casa fu ampliata da piccole stanze che si aprivano dall'atrio ai lati. L'atrio all'estremità del tablinum aveva l'intera larghezza tra le pareti esterne e gli spazi aggiuntivi, o nicchie, uno su ciascun lato, ed erano chiamati alae. L'aspetto di una casa come quella vista dalla porta d'ingresso doveva essere molto simile a quello di una chiesa anglicana o cattolica romana. L'atrio corrispondeva alla navata, le due alae ai transetti, mentre il tablinum a forma di baia assomigliava al presbiterio. Per quanto ne sappiamo, le stanze esterne hanno ricevuto luce solo dall'atrio. Da questa antica casa troviamo conservato nei suoi successori tutto ciò che era di fronte alla porta d'ingresso, l'atrio con le sue alae e tablinum, l'impluvium e il compluvium. Queste sono le caratteristiche della casa romana e devono essere considerate nella descrizione che segue degli sviluppi successivi sotto influenza straniera.

I Greci sembrano aver fornito l'idea che i Romani adottarono in seguito, una corte sul retro del tablinum, aperta al cielo, circondata da stanze e piena di fiori, alberi e arbusti. La casa originale è combinata con il peristilio. Lo spazio aperto aveva colonne attorno e spesso una fontana nel mezzo. Questa corte fu chiamata peristylium o peristylum. Secondo Vitruvio la sua larghezza dovrebbe superare la sua profondità di un terzo, ma non troviamo queste o altre proporzioni rigorosamente osservate nelle case che ci sono note. L'accesso al peristillio dall'atrio poteva essere ottenuto attraverso il tablinum, sebbene ciò poteva essere anche diviso da esso mediante porte a soffietto e da uno stretto passaggio (andron) su un lato. Quest'ultimo sarebbe naturalmente usato dagli schiavi e da altri quando non avevano il privilegio di passare attraverso il tablino. Sia i passaggi che il tablinum potevano essere chiusi sul lato dell'atrio da portieri. Secondo le disponibilità del proprietario c'erano camere da letto, sale da pranzo, biblioteche, salotti, cucina, retrocucina, armadi, bagni privati, insieme alle semplici sistemazioni necessarie per un numero variabile di schiavi. Ma che queste stanze fossero molte o poche, si affacciavano sempre tutte sul cortile, ricevendo da essa luce e aria, così come le stanze lungo i lati dell'atrio. C'era spesso un giardino dietro il peristillio.

Il prossimo cambiamento avvenne solo nella casa di città, perché era dovuto alle condizioni della vita cittadina che non si ottenevano nel paese. Sia nei tempi antichi che in quelli moderni gli affari si diffondevano probabilmente dal centro della città in quartieri residenziali, e spesso divenne desiderabile per il proprietario, una casa di abitazione adattarla alle nuove condizioni. Ciò è stato fatto facilmente nel caso della casa romana a causa della disposizione delle stanze. Si è già richiamato l'attenzione sul fatto che tutte le stanze si aprivano verso l'interno della casa, che poche finestre erano posizionate sulle pareti esterne e che spesso c'era solo una porta e quella era davanti. Se la casa si affacciava su una strada commerciale, è evidente che il proprietario poteva, senza interferire con la privacy della sua casa o diminuire la sua luce, costruire stanze di fronte all'atrio a fini commerciali. Riservava, ovviamente, un passaggio alla propria porta, più stretto o più largo a seconda delle circostanze. Se la casa occupava un angolo, tali stanze potrebbero essere aggiunte sia lateralmente che frontalmente e, poiché non avevano alcuna connessione necessaria con l'interno, potevano essere affittate come soggiorni. È probabile che le stanze siano state aggiunte per la prima volta in questo modo a scopi commerciali da un proprietario che si aspettava di portare avanti una propria impresa in esse, ma anche uomini di buona posizione e proprietari facoltosi non hanno esitato ad aumentare i loro redditi affittando ad altri queste parti disconnesse delle loro case. Tutte le case più grandi scoperte a Pompei sono disposte in questo modo. Uno occupa un intero isolato e ha affittato camere su tre lati. Tale casa indipendente era chiamata insula.





Parti di una casa romana

Secondo Listverse: I tetti non potevano superare i 17 metri (durante il regno di Adriano) a causa del pericolo di crollo e la maggior parte degli appartamenti aveva finestre. L'acqua sarebbe stata introdotta dall'esterno e i residenti sarebbero dovuti uscire ed andare alle latrine pubbliche per usare il bagno. A causa del pericolo di incendi, ai romani che vivevano in questi appartamenti non era permesso cucinare - così avrebbero mangiato fuori o comprato cibo nei negozi da asporto (chiamati thermopolium).

Di fronte al cortile in una tipica dimora greco-romana c'era l'atrio, la stanza principale della casa. Spesso era una stanza quadrata con un buco nel tetto per far entrare la luce. Gli ospiti venivano intrattenuti qui e amici e parenti riuniti qui per socializzare e rilassarsi. In questa grande sala erano esposti tesori di famiglia, e di solito c'era un altare con figure di divinità posti su di esso. Le camere a volte contenevano nicchie.





Casa Vettii a Pompei

Nelle piccole case, le camere da letto, la cucina e la sala da pranzo erano disposte intorno all'atrio. Nelle case e ville più grandi le camere da letto, le sale ricreative, le biblioteche, le stanze degli ospiti, i bagni, le camere da pranzo e le altre strutture erano spesso in ali separate. Gli ampi atri sono fuorvianti. La rispettata professoressa di Cambridge classica Mary Beard ha sottolineato che probabilmente sarebbero state decorate con tende sgargianti e piene di mobili in legno, armadi, telai e una varietà di cose.

Il tetto di una tipica casa era coperto da piastrelle di ceramica e progettato in modo da dirigere l'acqua in un bacino di stoccaggio. Durante l'epoca romana, quando le aree urbane si affollarono e si svilupparono costruzioni in cemento, furono costruite case su più piani per la prima volta su larga scala. Le case rurali erano circondate da recinti per pecore, piccoli frutteti e giardini di dimensioni variabili a seconda della ricchezza del proprietario. Molte famiglie tenevano le api negli alveari di ceramica.

Secondo il Metropolitan Museum of Art: le case romane erano in qualche modo simili a quelle di oggi. Avevano due storie, anche se la seconda storia sopravvive raramente. Contenevano camere da letto, una sala da pranzo, una cucina, ma c'erano anche spazi specifici per le case romane: l'atrio era una tipica caratteristica iniziale delle case nella metà occidentale dell'Impero, una passerella ombreggiata che circondava un impluvio centrale o una piscina, che serviva come luogo per l'incontro del proprietario con i suoi clienti al mattino; il tablinum era una sala di ricevimento principale che emergeva dall'atrio, dove spesso il proprietario sedeva per ricevere i suoi clienti; e infine, il peristilio era un cortile a cielo aperto di varie dimensioni, allestito come un giardino normalmente ad ovest, ma pavimentato con marmo ad est.

Le rovine scoperte di Pompei ci mostrano un gran numero di case, dalla più semplice all'elaborata "Casa di Pansa". La casa ordinaria (domus) consisteva di parti anteriori e posteriori collegate da un'area centrale o corte. La parte anteriore. conteneva l'atrio (vestibolo), la grande sala di ricevimento (atrio) e la sala privata del maestro (tablinum), che conteneva gli archivi della famiglia. La grande corte centrale era circondata da colonne (peristilo). La parte posteriore conteneva gli appartamenti più privati: la sala da pranzo (triclinio), dove i membri della famiglia consumavano i pasti sdraiati sui divani; la cucina (culina); e il bagno (balneum).

Con il contributo di Le Pietre Srl