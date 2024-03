Vanina Guarrasi, la nuova fiction di Canale 5, è un crime drama che ha come protagonista una donna forte e tenace, interpretata da Giusy Buscemi. La serie, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, è ambientata nella suggestiva cornice di Catania e racconta le vicende di Vanina, vicequestore della Mobile che si trova ad affrontare casi di mafia e omicidi.



Un personaggio complesso e sfaccettato

Vanina è una donna che ha sofferto: ha perso il padre, un poliziotto ucciso dalla mafia, e ha dovuto rinunciare all'amore della sua vita, il magistrato Paolo Malfitano (interpretato da Giorgio Marchesi), per non metterlo in pericolo. Nonostante le ferite del passato, Vanina è una donna determinata e combattiva, che non si arrende mai di fronte alle difficoltà. È una professionista instancabile e intuitiva, che sa come ottenere ciò che vuole.



Una trama avvincente e ricca di suspense

La fiction si sviluppa attraverso diverse storie gialle che si intrecciano tra loro, tenendo il telespettatore incollato alla sedia. Vanina e la sua squadra si troveranno ad affrontare casi complessi e pericolosi, in cui la mafia è sempre presente e minacciosa.

Vanina ha debuttato su Canale 5 con ottimi ascolti, conquistando il pubblico con la sua storia avvincente e i suoi personaggi ben delineati. La fiction è stata apprezzata anche dalla critica, che ha sottolineato la bravura degli attori e la regia di Davide Marengo.