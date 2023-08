Il mondo delle aziende e delle industrie richiede soluzioni tecnologiche affidabili e potenti per mantenere elevate prestazioni e massimizzare la produttività. In questo contesto, il SJRC Mini PC Windows 11 Pro si rivela un partner affidabile, con caratteristiche avanzate e prestazioni di alto livello.

Questo mini computer fanless è equipaggiato con un potente processore quad-core Intel Celeron J4125, con frequenza di clock che va da 2 GHz a 2,7 GHz e cache da 4 MB. Questa unità centrale è supportata da una scheda grafica Intel UHD 600 integrata, in grado di gestire agevolmente compiti come il montaggio video e la manipolazione di immagini ad alta risoluzione.

Una delle caratteristiche distintive del SJRC Mini PC è la sua preinstallazione di Windows 11 Pro, che offre un ambiente operativo avanzato, con supporto per AES-NI e altri sistemi open source come Ubuntu Linux Mini PC. Questo permette di personalizzare il mini computer in base alle esigenze specifiche dell'azienda o dell'industria.

La memoria RAM DDR4 ad alta velocità da 8 GB garantisce una fluidità operativa senza interruzioni, mentre lo spazio di archiviazione è facilmente espandibile fino a 2 TB tramite slot SATA3.0. Ciò consente di gestire una vasta quantità di dati aziendali, applicazioni e risorse multimediali senza alcun problema.

La dotazione di due porte HDMI e VGA supporta la grafica 4K UHD e consente il collegamento di due display, offrendo un'esperienza di multitasking eccellente per un'efficienza del lavoro ottimale. Il design senza ventola rende il mini PC completamente silenzioso, riducendo il rumore e creando un ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Inoltre, il SJRC Mini PC offre una vasta gamma di interfacce, tra cui 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 slot SSD mSATA, 1 porta HDMI e 1 porta VGA, 2 porte COM RS232 e 2 porte Ethernet Gigabit. Questa flessibilità di connettività consente di collegare il mini PC a una varietà di dispositivi e reti aziendali senza problemi.

Il pacchetto include il mini PC senza ventola, staffa di montaggio VESA, cavo SATA, cavo HDMI, adattatore di alimentazione e manuale di istruzioni. SJRC offre un supporto tecnico a vita e una garanzia di 3 anni, garantendo la massima tranquillità e soddisfazione per gli utenti aziendali.

In conclusione, il SJRC Mini PC Windows 11 Pro si rivela una scelta intelligente e vantaggiosa per le aziende e le industrie che cercano una soluzione tecnologica all'avanguardia. Con prestazioni elevate, design silenzioso e numerosi vantaggi, questo mini computer sarà il cuore tecnologico dell'ambiente lavorativo.