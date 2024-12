Video: https://www.youtube.com/watch?v=i1G4tgOZzwQ

"Un Natale per noi" (etichetta Astralmusic) è il nuovo singolo di Beppe Delre interpretato con il figlio Niccolò e accompagnato dal coro di voci bianche "Musica, Maestro".

Una ballata calda e gioiosa di un padre che invita il figlio alla meraviglia della magia del Natale e dell’amore.

Come spiega lo stesso Beppe: “È un brano natalizio dedicato a mio figlio Niccolò e a tutti i bambini del mondo, una canzone ricca di speranza e fede, in cui metto al centro il tema della paternità nel dialogo tra padre e figlio”.

Un brano che celebra i valori più autentici del Natale, come la gioia dell’attesa, il senso del dono, la condivisione e l’importanza delle piccole cose, richiamando il significato più puro di questa festività. Grazie ad Arketipi, Associazione culturale e ad Avis, Sez. di Mola di Bari per aver supportato la realizzazione del videoclip di “Un Natale per Noi”, Faq Fashion Store ed Ottica Mangano Noicattaro.

https://release.astralmusic.eu/unnatalepernoi

Beppe Delre è un cantante, compositore e docente di canto pop rock al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli (Bari) e ha al suo attivo un'intensa attività concertistica sia in Italia che all'estero. Affascinato fin da giovane dalla canzone d’autore e dai grandi songwriters americani, si avvicina alla musica all’età di sei anni con lo studio del flauto traverso. Durante il liceo scopre la passione per il canto, iniziando ad esibirsi in una band studentesca. A diciotto anni intraprende lo studio del canto in Conservatorio e, poco dopo, si innamora del jazz, genere che lo porterà ad esibirsi in Italia e su palcoscenici internazionali dell' Ungheria, Belgio, Olanda, Croazia, Finlandia e Stati Uniti, ricevendo ampi consensi da critica e pubblico.

Nel corso della sua carriera, Delre ha partecipato come solista a festival e rassegne prestigiose, tra cui il Pescara Blues, l’Epidaurus Festival (Croazia), l’Orsara Jazz Festival Ed 2006 e 2009, il Teano Jazz Winter 2006, il Festival Internazionale di Castelfidardo 2009 e 2010, Eataly Jazz Milano 2018 e 2019 e Bari in Jazz 2010. È stato protagonista come solista in diverse orchestre e big band nell’ambito pop e jazz, tra cui l’Italian Big Band, l’Apulia Big Band, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari 2010 e dal 2012 l 2020, l’Orchestra Sinfonica Tito Schipa di Lecce 2015, la Filarmonica di Lecce 2019, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo 2021 e l’Orchestra della Magna Grecia 2023 e 2024.

Ha tenuto concerti a scopo benefico “Pro Unicef” e “Pro Emergency”. Il suo talento è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui il titolo di “Miglior Crooner 2009” e “Best Jazz Singer 2010” agli Italian Jazz Awards. Vanta oltre 20 incisioni discografiche e due pubblicazioni editoriali, confermandosi come una figura di rilievo nel panorama musicale italiano e internazionale.