Il Manchester United ha raggiunto con l'Atalanta un accordo per la cessione di Rasmus Hojlund per circa 85 milioni di euro. Il ventenne centravanti danese si trasferirà all'Old Trafford per una cifra intorno ai 75 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno ulteriori nove in caso di raggiungimento dei bonus concordati.

Hojlund è stato acquistato dall'Atalanta nell'agosto 2022 e nella scorsa stagione ha segnato solo 10 gol in 34 presenze. Il suo contratto con il Manchester United sarà di cinque anni, con l'opzione per un'ulteriore stagione.

Una spesa folle, considerando il numero di gol messi a segno da Hojlund in un solo campionato dove l'Atalanta non ha neppure giocato in una competizione Uefa. Qualunque allenatore di calcio può giurare sulle qualità di un calciatore giovane e promettente solo dopo averlo visto all'opera per almeno due stagioni in un campionato importante. Hojlund in Serie A ha giocato solo una stagione, dopo aver giocato nel campionato danese e in quello austriaco.

Hojlund sarà il terzo acquisto del manager del Manchester United, Erik ten Hag, in questa sessione estiva di calciomercato, dopo il centrocampista Mason Mount arrivato dal Chelsea per 64 milioni di euro e il portiere dell'Inter, Andre Onana, costato 55 milioni.

Secondo voci di mercato, lo United sarebbe in procinto di acquistare dalla Fiorentina il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, già allenato dall'olandese ten Hag ai tempi dell'Ajax, per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.