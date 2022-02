Il 25 febbraio, al Museo delle Civiltà (EUR - piazza Guglielmo Marconi 14) si terrà un’interessantissima giornata di studio dal titolo: “Decolonizzare il Patrimonio culturale? Temi, problemi e metodi di approccio”.

Il convegno apre il nuovo ciclo del master biennale di secondo livello per "Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale", attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con altri Dipartimenti di Ateneo (Scienze, Ingegneria, Giurisprudenza) e con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, con gli Uffici del Ministero della Cultura e con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Tema portante dell’evento sarà la decolonizzazione del patrimonio culturale, un tema particolarmente caldo ai nostri giorni in quanto riguarda anche movimenti estremi (come la cosiddetta "Cancel Culture"), che hanno portato all'abbattimento di statue di personaggi del passato negli Stati Uniti. Il Museo delle Civiltà, costituito come è noto da collezioni di beni culturali extraeuropei, dove per di più saranno riallestite le opere dell'ex Museo Coloniale di Roma, si presenta come un luogo particolarmente adatto a tale giornata di studio.

Sempre in occasione dell'incontro del 25 febbraio saranno date in deposito permanente al Museo delle Civiltà due zanne d'avorio intagliate (una di mammut, l'altra di elefante), frutto di sequestro del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona che sono state studiate nel "Laboratorio del falso", DSU-Roma Tre e già esposte nella mostra del 2019 "In difesa della bellezza".

Anche in questo c'è una riflessione sul senso del patrimonio culturale, che deve essere visto da diverse prospettive culturali. Ciò che è falso per la legislazione e la concezione culturale italiana, forse non lo è per altri sistemi culturali, prima ancora che normativi.

Molteplici sono gli aspetti interessanti e di attualità dell’iniziativa e per consentire la partecipazione di un pubblico numeroso è prevista una diretta streaming ai seguenti link:

https://zoom.us/j/97441764878

https://youtu.be/jToe0YQB8