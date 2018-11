MotoGP 2018, a Valencia è ancora lotta tra Marquez e Ducati

Nelle libere del venerdì dell'ultima gara della stagione 2018 di MotoGP, che si corre sul circuito Ricardo Tormo per il Gran Premio della Comunitat Valenciana, il più veloce in pista nella seconda sessione di prove è stato di Danilo Petrucci con il tempo di 1:41.318, mentre su asciutto è risultato terzo.

Nella classifica combinata, il ducatista dell'Alma Pramac, a causa della pista bagnata, non è riuscito a far meglio del tempo fatto registrare da Marc Marquez in mattinata: 1:39.767.

Valentino Rossi, sul bagnato, ha fatto registrare il terzo tempo, mentre in FP1 è riuscito solo a far segnare il dodicesimo tempo.

Della pioggia ne ha approfittato anche Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) che in FP2 è risultato quarto, davanti a Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP).

In condizioni di pista asciutta, tutte le Ducati hanno dato prova di tenere il passo di Marquez, con Miller (Alma Pramac) e Dovizioso (Ducati ufficiale), rispettivamente secondo e quarto.

Jorge Lorenzo (Ducati Team) è ritornato in sella alla sua Ducati, ma paga l’operazione al polso per i due infortuni che ne hanno condizionato il finale di stagione con un ritardo consistente dalle prime posizioni.