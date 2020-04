L'attrice Amber Heard rischia una condanna fino a tre anni di reclusione per aver falsificato delle prove contro l’ex marito Johnny Depp.

A seguito del divorzio, i due attori hanno intrapreso un'aspra battaglia legale, in cui la Head ha accusato Depp di violenza ed abusi, subito accettata come vera dai media, tanto che a seguito di ciò Depp avevainiziato ad per essere emarginato dal mondo di Hollywood.

Ma nuove prove avanzate dai legali di Depp, sembrerebbero dimostrare che le accuse nei suoi confronti portate avanti dalla ex moglie siano frutto di una montatura.

In base al Codice Penale della California è illegale alterare, modificare, creare, nascondere, manipolare o spostare qualsiasi prova fisica con l’intento di far accusare qualcuno di aver commesso un crimine. Questo tipo di reato prevede una condanna fino a 3 anni di reclusione.

Inoltre, la Heard potrebbe anche dover sostenere un nuovo processo, stavolta intentato da Depp, per difendersi dall'accusa di diffamazione.