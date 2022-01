Sono 280 i migranti approdati la notte scorsa a Lampedusa, soccorsi prima di sbarcare da Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Per tre di loro, però non c'era nulla da fare: erano morti a causa del freddo. Altri quattro erano in condizioni disperate, sempre a causa dell'ipotermia, e non ce l'hanno fatta, si sono spenti prima di arrivare a terra. Il loro barcone era stato avvistato a circa 24 miglia dalla costa dell'isola quando è scattato il soccorso. I migranti arrivano dal Bangladesh e dall'Egitto.

Così ha commentato quanto accaduto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello: "Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti. Qui continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà, nonostante il governo italiano e l'Europa sembrano avere dimenticato Lampedusa ed i lampedusani. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto".

Con i 280 arrivi della scorsa notte salgono a 645 gli ospiti dell'hot spot di Contrada Imbriacola a Lampedusa.

Intanto a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere vi sono 436 persone soccorse negli scorsi giorni e ancora in attesa di un porto sicuro.

“A bordo ci sono 439 persone sopravvissute, il 25% minori, tutte stremate dal lungo viaggio in mare e dalla permanenza in #Libia. Ora hanno bisogno di un porto sicuro dove poter sbarcare”

Alida #MSF a bordo della #GeoBarents @MSF_Sea pic.twitter.com/cwx1NMVsDw — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) January 23, 2022

Salvini e Meloni, i leader del neoconservatorismo di matrice italica, quello che non si riesce a distinguere dal ventennio anche in base a gesti e dichiarazioni dei loro dirigenti, stavolta non hanno ritenuto di dover utilizzare per la loro propaganda social l'ultimo sbarco a Lampedusa... non erano in grado di descriverlo come traversata di diporto e non erano in grado di spiegare come, in questo caso, era giustificabile il "respingimento" di quelle persone.