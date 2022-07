Dal 2 all'11 settembre '22 Il Foro Festival propone a Carmagnola (TO) 10 eventi molto diversi tra loro: sul palco vanno artisti di qualità assoluta come Mario Biondi, Ivana Spagna e Cristina D'Avena. Non mancano il Sunshine Gospel Choir (una formazione da 40 elementi) ed il format "Mania '90", dedicato alle sonorità di un decennio magico.

Giovedì 8 settembre al Il Foro Festival prende poi vita un vero festival nel festival... dedicato alla musica elettronica che fa ballare ed emozionare il mondo.

Anche se manca il nome di un celeberrimo artista che sarà annunciato solo nei prossimi giorni, il line up dell'evento è già oggi davvero interessante: sul palco, per una serata degna di Ibiza, c'è ad esempio B Jones (nella foto), una delle artiste simbolo della scena musicale dell'isola. Si è poi da poco esibita sul mainstage del mitico festival belga Tomorrowland.

Suonano ad esempio i bergamaschi The Cube Guys, anche loro attivi in tutto il mondo a ritmo di house. Il loro sound progressive-house con incursioni tribal, tech e vocal, in continua evoluzione e sempre più internazionale, oltre che personale...

C'è poi il dj francese Rawdolff, creatore del format More Life e protagonista della nightlife parigina e in Costa Azzurra, oltre che produttore musicale di successo (il suo più recente singolo si chiama "Lose You" su Spotify ha superato i 600.000 ascolti).

Sul palco de Il Foro Festival ci sono anche anche la musica di Helinxy Violinist ed il sound di tanti altri professionisti del mixer: c'è TMP DJ, attivo soprattutto nell'esclusiva Montecarlo tra Twiga, Cipriani, Cova (…); c'è la slovena Dj Xenia, in forte crescita in tutta Europa tra vip party e club di riferimento; c'è l'italiano Alex Pizzuti, attivo anche a livello internazionale e produttore di successo: c'è il belga WhoisHoax, giovane produttore e dj belga, un talento che sta già facendo parlare di sé gli addetti ai lavori; c'è Ayko, anche lui italiano, sta facendo conoscere il suo sound in tutta Europa...

Sarebbe già abbastanza, ma come dicevamo al line up del festival elettronico che va sul palco de Il Foro Festival l'8 settembre 2022 manca ancora l'annuncio di un grande artista conosciuto in tutto il mondo

Il Foro Festival: 2 - 11 settembre 2022

Area spettacoli "Il Foro", Piazza Italia angolo via Gobetti, Carmagnola (TO)

Info Whatsapp: 3277928137

Facebook: www.facebook.com/ilforofestivalcarmagnola

Instagram: www.instagram.com/ilforofestival

Il Foro Festival 2022 si svolge in concomitanza con la 73^ "Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola", dal 2 all'11 settembre 2022: 10 giorni ricchi di eventi gastronomici, culturali e artistici che propongono intrattenimenti ed esperienze coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.





ALCUNI DEI PRINCIPALI PROTAGONISTI DELLA SERATA DELL'8 SETTEMBRE A IL FORO FESTIVAL

B JONES @ Il Foro Festival l'8 settembre '22

B Jones è una delle artiste simbolo della scena musicale ibizenca. Dopo tanti anni al Pacha, oggi è resident di Ushuaia, day club e hot spot assoluto dell'isola, dove divide il mixer con top dj internazionali del calibro di Adam Beyer, Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner ed infiniti altri. Nell'estate 2022 è protagonista sul main stage del Tomorrowland, celeberrimo ed immenso festival belga che consacra le star internazionali della musica da ballo.



THE CUBE GUYS @ Il Foro Festival l'8 settembre '22

The Cube Guys sono nati nell'ormai lontano 2005 dall'unione di due dj producer già molto affermati, i bergamaschi Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Il loro sound progressive-house con incursioni tribal, tech e vocal, in continua evoluzione e sempre più internazionale, oltre che personale... I loro dj set a quattro mani uniscono la creatività e l'esperienza tecnica da studio con l'improvvisazione dell'esibizione live nei club. Si esibiscono da anni con top dj come Tiesto e le produzioni ed i remix vantano apprezzamenti da artisti come Pete Tong, Roger Sanchez, Axwell, Bob Sinclar, Dave Morales, Mark Knight, Oscar G, Peter Rauhofer e molti altri. Tra gli infiniti altri, si sono esibiti in top club mondiali come 'Privilege' (Ibiza), 'Fabulous' (Las Vegas), Pacha (Marrakech), 'Love' (New York), 'Circus Afterhours' e 'Parking' (Montreal) 'Panama' (Amsterdam), 'Senso' (Orlando), 'Queen' (Parigi), The Week (Sao Paulo), Club Noxx (Anversa), 'The Cross' (London), 'Space' (Marbella), il 'Gryphon', 'Score' e 'Mynt' (Miami).





RAWDOLFF @ Il Foro Festival l'8 settembre '22

Creatore del party format More Life, è protagonista della nightlife parigina e in Costa Azzurra. Rawdolff è anche un produttore musicale di successo assoluto: il suo più recente singolo si chiama "Lose You" su Spotify ha superato i 600.000 ascolti.