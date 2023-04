E' andata in onda in diretta su Youtube gara-4 della finale della Gagarin Cup, il trofeo che premia la squadra vincente della Kontinental Hockey League, il campionato di hockey ghiaccio più importante d'Europa che, per qualche stagione, ha anche provato a fare concorrenza alla storia NHL e alla sua Stanley Cup.

Di fronte due squadre abituate ai quartieri alti del 'puck' in salsa russa, il CSKA Mosca, marchio storico un tempo dominatore d'Europa con la leggendaria "linea KLM" ed espressione dell'allora Armata Rossa, l'esercito dell'Unione Sovietica, e il Bars Kazan, che in questi ultimi anni più volte è arrivato alla finale per il titolo, imponendosi per l'ultima volta nel 2018, proprio contro il CSKA.

Gara-4 ha visto la vittoria del CSKA per 2-1, per una serie che va così sul 3-1 per i moscoviti. Decisiva una rete, nel finale di terzo periodo, di Vladislav Kamenev, molto abile nel fare carambolare il disco sul gambale del portiere avversario, e da qui nella porta del Bars.