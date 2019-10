Così si è espresso il velocista statunitense Kerron Clement: "Ero stanco di amare al buio".

Nella giornata del National Coming Out Day (giorno dedicato al coming out) ha dichiarato la propria omosessualità.

L'atleta Kerron Clement (nato nel 1985) ha vinto diversi titoli mondiali e due medaglie d'oro olimpiche (Pechino 2008 e Rio 2016) correndo in tutte le specialità della velocità, dai 100 metri fino ai 400 ostacoli.





"Love is love... It’s who I am and it’s what made me become the athlete I am today.” - Olympic 🥇 Kerron Clement #NationalComingOutDay



