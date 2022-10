"Quello che dovevo dire all'arbitro l'ho detto, è un peccato, avevo la sensazione che avessimo approcciato bene la gara e potevamo fare una grande partita di fronte a un pubblico fantastico contro un avversario importante", ha dichiarato in conferenza stampa Stefano Pioli alla fine di Milan - Chelsea, valevole per il Gruppo E di Champions League, terminata 2-0 in favore del club londinese. "Abbiamo avuto qualche episodio che con un po' di fortuna poteva riequilibrare la gara. Volevamo ripartire con un risultato positivo contro una delle migliori d'Europa... chiaro che abbiamo commesso un'ingenuità sul rigore, ma lasciamo stare... ". "L'umore? Tutti sono delusi ma se vogliamo andare avanti abbiamo ancora le nostre possibilità in due partite difficili, ma abbiamo la volontà e la qualità per andare avanti"."Anche io penso che il nostro percorso in Europa passa attraverso queste esperienze per cercare di capire il nostro livello ma è chiaro che oggi è durata troppo poco ma ci proveremo nelle prossime due". "Il calcio è uno sport di contatto, Tomori ha appena toccato con un braccio l'avversario, quello non è mai rigore e non è mai rosso, peccato perché volevamo provare a giocarcela alla pari".

Proprio quell'episodio avvenuto al 18', citato da Pioli, ha portato al rigore e all'espulsione del difensore ex Chelsea, condizionando la partita dei rossoneri. Episodio, comunque, sanzionato correttamente dall'arbitro, al di là delle dichiarazioni del tecnico del Milan, perché quello subito da Mason Mount in area era sicuramente un fallo che, a parti invertite, Pioli avrebbe preteso venisse rilevato!

Per la cronaca, il rigore è stato trasformato da Jorginho, mentre la seconda rete è arrivata qualche minuto più tardi con Aubameyang su assist di Mount. Il Chelsea, ottenuto il doppio vantaggio, ha "giochicchiato" pensando ai futuri impegni, mentre il Milan ha fallito la possibilità di tornare in partita prima con Giroud, che ha incornato a lato, e poi con Sergino Dest, che ha tirato alto da ottima posizione.

Nel Gruppo E di Champions League il Chelsea conduce con 7 punti, seguito dal Salisburgo a 6. Il Milan è terzo con 4 punti, gli stessi della Dinamo di Zagabria, quarta per una peggiore differenza reti.