Pan-Pot e Gregor Tresher fanno ballare il Bolgia di Bergamo

I tedeschi Tassilo Ippenberger e Thomas Benedix, al mixer Pan- Pot, sono uno dei dj duo più importanti della scena elettronica internazionale. Il 10 febbraio 2018 fanno scatenare il Bolgia di Bergamo, club che si conferma al centro delle tendenze mondiali quando si tratta di musica da ballo che fa la differenza. Fin dall'uscita del loro primo album "Pan-O-Rama", su Mobilee Records, la label di Anja Schenider, Pan-Pot fanno scatenare club e festival che contano. Sono di casa al Time Warp, allo Space di Miami, all'Amnesia di Ibiza e ovunque il ritmo spinge davvero forte. Con loro al mixer del Bolgia c'è pure un altro protagonista della club scene, ovvero Gregor Tresher. Originario di Francoforte, fa il dj fin dai primi anni '90 e pubblica musica su label di riferimento come Drumcode, Ovum, Intacto, Moon Harbour e Cocoon. In carriera ha remixato brani di superstar comeDepeche Mode, Moby, Sven Väth e Laurent Garnier. Al mixer del Bolgia il 10 febbraio c'è anche Alex Rubino, uno dei resident del club bergamasco. Il suo recente singolo "Frequency" è piaciuto pure ad Adam Beyer.

Prevendite Online

bolgia.it/r100218/

Evento Facebook con tutti i dettagli (prezzi, orari, etc)

https://www.facebook.com/events/346064302468105/

Bolgia

Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo)

Infoline: 338.3624803

www.bolgia.it info@bolgia.it

www.facebook.com/bolgiaofficial

A4 Milano Venezia uscita Dalmine (venti minuti circa da Milano)

In treno: Stazione Verdello - Dalmine (disponibile navetta per il Bolgia al costo di 2€ a/r per persona)

https://www.facebook.com/PanPotOfficial/

www.gregortresher.com