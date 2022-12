Gli artisti di Circo Nero Italia, coordinati da Duccio Cantini, sono decisamente scatenati a dicembre 2022. Si dividono tra ben decine, che prendono vita in tutta Italia.

Andiamo con ordine, anche se è difficile e partiamo senz'altro da un evento davvero molto atteso, una festa memorabile che prenderà vita sul Lungomare di Napoli la notte del 31 dicembre '22. Sarà una festa elettronica tutta da ballare, con gli amici, fino all'alba.

L'evento, Etnica, è coordinato da Drop Eventi e vede gli artisti di Circo Nero Italia sul palco in Rotonda Diaz insieme ad artisti importanti (Aüra, Da Believer, Emanuele Romano, Fiona Kraft, Gianni Romano). In simbiosi i tanti dj set, gli artisti di Circo Nero Italia, ovvero mimi, attori, danzatori, coreografi e atleti, con i loro costumi, grazie luci ed effetti speciali, esprimeranno tutti i codici dell'entertainment più contemporaneo, a metà strada tra teatro, circo e clubbing.

Sono previsti spettacoli di fuoco, cubo volante, numeri acrobatici e tanti altri interventi di animazione, taluni anche in perfetto stile steampunk (filone della narrativa fantastica e fantascientifica che introduce elementi e accessori anacronistici all'interno di un'ambientazione storica). Tutti i dettagli sul'evento Etnica sono disponibili qui: https://www.dropeventi.it/capodanno-sul-lungomare/.

Come dicevamo, però, questo è solo uno degli appuntamenti che vedrà come protagonisti gli artisti di Circo Nero Italia. Per Capodanno saranno anche all'Otel di Firenze per il party Fabolous ed al Cala Maretto di Civitanova Marche (MC), per party tutti da vivere.

Tutto qui? Ovviamente no. Sabato 10 dicembre sono anche al Cantiere 21 di Perugia, il 16, prima di Capodanno, sono già all'Otel di Firenze per un altro appuntamento Fabolous. Il 17 sono sia ad Avellino per un party top Secret, sia al Play Techno di Play Techno di Pontedera (LI) con un altro format. E la sera di Natale, il 25 dicembre? Eccoli ancora Firenze, all'Otel con l'evento Luna Park.

Chiude le tante feste di dicembre '23 by Circo Nero Italia una collaborazione fissa un hot spot in Versilia, il Cobra di Pietrasanta: gli artisti del collettivo guidato da Duccio Cantini sono sul palco, in mezzo ai tavoli e sul dancefloor il 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 dicembre.







Chi sono i performer del collettivo Circo Nero Italia? Sono ballerini, ballerine, mangiafuoco, attori, specialisti in effetti speciali (...). Si dividono tra feste frequentate anche da famiglie, eventi diurni, dinner show e party scatenati in discoteca. Perché quando si sa fare spettacolo, il contesto conta molto meno della capacità di regalare emozioni mescolando l'alto e il basso, le arti circensi ed il ballo, gli effetti speciali e il ritmo della musica elettronica... e in questo gli artisti di Circo Nero Italia davvero hanno pochi rivali. Anche perché il loro stile è unico, particolare, sorprendente.

Riassumendo, i performer di Circo Nero Italia, coordinati da Duccio Cantini, sono decisamente scatenati. Danno energia in decine di locali, spazi ed eventi in tutta Italia... e non solo. Infatti sono attivi da tempo in mezzo mondo, sanno creare meraviglia con performance che lasciano a bocca aperta.

"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



CIRCO NERO ITALIA

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

[email protected]