Questo il riassunto della 36.esima giornata di Serie A. In testa alla classifica, lasciando da parte l'Inter che ha ufficialmente vinto lo scudetto, rimane incerta la lotta per l'Europa.

Poiché tutte le prime sei hanno vinto, restano invariate le posizioni al vertice. Dopo il successo del Napoli di martedì (5 - 1 all'Udinese), mercoledì hanno conquistato i tre punti anche Inter (3 - 1 sulla Roma), Atalanta (2 - 0 al Benevento), Milan (7 - 0 a Torino), Juventus (3 - 1 col Sassuolo) e Lazio (1 - 0 allo scadere sul Parma e una partita ancora da recuperare).

Pertanto, a due giornate dal termine, in base all'aritmetica, non è ancora possibile conoscere chi tra Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio andrà in Champions League e chi in Europa League. Naturalmente, il prossimo turno potrà rendere più chiara la situazione, anche grazie alla sfida tra Juventus e Inter, che potrebbe cancellare ai bianconeri le ultime residue speranze di accedere alla Champions.

Roma e Sassuolo, invece, dovranno accontentarsi della sfida per partecipare alla Conference League.

In coda, 4 squadre lottano per non retrocedere: Cagliari 36 punti, Torino 35 (ed una partita da recuperare contro la Lazio), Spezia 35 e Benevento 31.

In base all'attuale classifica, il Benevento sembrerebbe la squadra predestinata a scendere in B, ma nel prossimo turno i campani avranno la possibilità di affrontare in casa il Crotone ormai retrocesso, il Cagliari dovrà vedersela con il Milan, mentre Spezia e Torino si affronteranno tra loro, con i granata che dovranno far vedere di aver digerito la pesantissima sconfitta per 7-0 subita in casa ad opera del Milan.

Questo ci dice che il Benevento - a meno che non riesca a battere il Crotone - può ancora salvarsi e che l'ultima giornata sarà quella decisiva per stabilire chi, tra le squadre sopra elencate, rimarrà in Serie A.

Questi gli incontri della 38.esima e ultima giornata per le squadre di coda: Spezia - Roma, Torino - Benevento e Cagliari - Genoa.







Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1392599318155173896