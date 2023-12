Illustrato nel corso d’una conferenza stampa a Palazzo dell’Aquila il programma degli eventi natalizi. Accanto al Sindaco Pippo Midili gli Assessori Lucia Scolaro, Francesco Coppolino, Antonio Nicosia, Roberto Mellina e alcuni Consiglieri sostenitori della maggioranza.

Il programma, ieri aveva avuto come anticipazione la presenza, per brindare al nuovo anno, di Anna Tatangelo, che sarà sul palco di piazza della Repubblica la sera del 31, a partire dalle ore 23:45 sino all’una. Prima e dopo però si potrà festeggiare e ballare in piazza grazie alla presenza di ben tre Dj.

La grande novità di quest’anno sarà il video-mapping, la particolare tecnica di illuminazione dei monumenti con immagini a carattere natalizio. Già da domani nelle facciate del palazzo municipale, del Duomo di Santo Stefano e della chiesa di San Giacomo, saranno proiettati video sulla natività e addirittura si annuncia un colpo d’occhio la Chiesa dell’Immacolata, che sarà visibile da lontano, illuminata di blu. Solo questa iniziativa rappresenta - come sottolineato da Midili - un motivo di grande richiamato per i visitatori.

Tra gli altri eventi è stato confermato dopo il successo estivo, il ritorno dello “Street food” dal 15 al 17 con ben 22 espositori, che presenteranno le proprie prelibatezze. Un contributo quest’anno è arrivato anche dalle parrocchie: dal Natale di Vaccarella che darà risalto alla Scalinata con artigiani ed espositori vari, preludio a quello che potrebbe diventare il tanto desiderato mercatino di Natale a quello promosso dalla parrocchia del Sacro Cuore, che è riuscito a coinvolgere i commercianti della zona; anche al Trifiletti si vivrà l’atmosfera del Natale con diversi spettacoli a partire dal 17 dicembre con Mario Venuti; quindi il 22 dicembre è prevista opera lirica e nello stesso teatro il 6 gennaio debutterà il musical “Re Leone” promosso da Francesco Merrina, dedicato soprattutto ai bambini.

Il 23 dicembre ritornerà il Presepe Vivente all’interno della Cittadella Fortificata, organizzato dall’associazione teatrale “Borgo Antico” e che anche quest’anno si arricchirà di ulteriori dettagli ed allestimenti. Saranno ben 170 i figuranti inseriti nei quadri tematici dell’Annunciazione, di Erode e della Natalità. Oltre ai quadri, che saranno sei, uno in più rispetto all’anno scorso, una delle novità sarà la presenza nella parte alta del Mastio di veri e propri mercatini con oggetti artigianali; inoltre ci saranno le postazioni riservate agli antichi mestieri e agli animali, che renderà tutto ancora più caratteristico.

Il presepe vivente sarà visitabile dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00 del 23, e poi il 26, il 30, per chiudersi il 6 gennaio. Per i ticket, il prezzo è di tre euro con ingresso gratuito fino ai 12 anni. Sarà possibile acquistare il biglietto fino alle 20:30, proprio per concedere ancora più tempo a tutti coloro, che vorranno visitare questa rappresentazione, che con orgoglio da anni, dimostra l’impegno e la costanza di tante persone, che si adoperano affinché tutto funzioni come previsto.