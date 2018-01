Giovani e sport, un piccolo grande traguardo

Proprio nei giorni in cui si parla di giovani campani solo in relazione ad episodi di criminalità, disagio e violenza, dal piccolo comune di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, arriva una buona e belle notizia, che riempie, tra l'altro, di speranza ed aspettative tanti ragazzi.

Domenico Esposito, atleta 18enne, si è "laureato" campione del mondo di kickboxing nel campionato amatoriale K-1 open che si è tenuto a Firenze tra l'8 ed il 10 dicembre scorso e, nella giornata del 18 gennaio, ha consegnato una targa ricordo dell'evento al Sindaco della sua città, Lello Abete.