Nel prossimo fine settimana, con il GP di Abu Dhabi, si concluderà la stagione di Formula 1 e alcune scuderie stanno decidendo se confermare o meno i piloti attuali.

La Haas ha deciso di sostituire Mick Schumacher con Nico Hulkenberg. Il confronto del figlio d'arte con Kevin Magnussen è stato decisivo. Schumacher quest'anno ha portato a casa 12 punti contro i 25 del compagno di squadra... senza poi dimenticare le macchine distrutte!

Hulkenberg, 35 anni, disputerà di nuovo un'intera stagione in Formula 1, dopo il contratto non rinnovatogli da Renault nel 2019. Da allora ha corso in sostituzione di Vettell e Stroll con il team Racing Point/Aston Martin.

E adesso, per Schumacher, quali strade si apriranno? La sua volontà è quella di continua a correre in Formula 1. Ma la sua unica possibilità è che Logan Sargeant non riesca ad assicurarsi i punti sufficienti nella finale di Formula 2 di questo fine settimana ad Abu Dhabi, per assicurarsi il posto che la Williams gli ha riservato da tempo.

E visto che l'impresa è più che probabile, quasi una formalità, per il figlio d'arte del sette volte campione del mondo, per rimanere nell'ambiente, si aprirebbe solo la possibilità di fare il pilota di riserva per la Mercedes, Possibilità non del tutto scontata, visto che per quel ruolo sarebbe in lizza anche Daniel Ricciardo, in uscita dalla McLaren, che però - sempre come riserva - sarebbe in trattativa anche con il team Red Bull.





Crediti immagine: twitter.com/SchumacherMick/status/1591571442067537921