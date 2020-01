Nove le persone decedute domenica scorsa per l'elicottero partito dall'aeroporto John Wayne (Orange County) e caduto forse per la nebbia a Calabasas, a nord di Malibu, anche se le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

Tra gli occupanti vi erano anche Kobe Bryant, 41 anni, e sua figlia Gianna, 13 anni.

Kobe Bryant, cinque volte campione dell'NBA e vincitore di due ori olimpici, ha giocato nei vent'anni della sua carriera per i LA Lakers, facendo discutere i tifosi a chi dovesse esserne assegnata l'etichetta di miglior giocatore tra lui e Earvin Johnson Jr, il mitico Magic Johnson.

Al di là di questo, Kobe Bryant è stato comunque uno dei più grandi giocatori della storia del baket di tutti i tempi... a livello mondiale.

Per questo, la notizia della sua morte è stata uno shock per tutti gli appassionati di pallacanestro in tutto il mondo, ma specialdmente negli Stati Uniti dove già da domenica i fan hanno iniziato un triste andirivieni di fronte allo Staples Center - tempio dei Lakers - deponendo fiori e palloni da basket in memoria di Bryant.

E non si contano neppure i messaggi di cordoglio da parte dei politici e delle celebrità sia del mondo dello sport che dello spettacolo a stelle e strisce, tanto che Bryant è stato ricordato anche durante la cerimonia dei Grammy Awards che si è tenuta domenica.

Questo il tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump:

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating....