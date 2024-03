In pieno periodo di Sanremo 2024 torna Maurizio Martini con una bellissima cover del brano “Se tu non torni” del 1993, un capolavoro estratto dall'album “Sotto il segno di Caino” di Miguel Bosé, scritta da Lanfranco Ferrario / Massimo Grilli / Miguel D. Bosè, che in versione italiana vinse il Festivalbar 1994.

Maurizio Martini ha già interpretato “Ti amerò” del 1980 e “Bravi ragazzi” del 1982 sempre di Miguel Bosè, che è arrivato al 1° posto nel Settembre 2022 nella classifica degli emergenti / indipendenti, ora ci riprova a scalare le classifiche con questa nuova proposta, intanto godiamoci queste tre versioni del brano in chiavi dance/techno: “Deep House Remix radio edit”, “Techno House Remix”, “Hard Tecno House featuring Marco Ferracini” 2024.

video: https://www.youtube.com/watch?v=3wjofMuswe0