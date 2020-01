Annunciati i verdetti dei prestigiosi National Society of Film Critics Awards i riconoscimenti cinematografici assegnati dalla più importante associazione dei critici americani che fa capo all'organo FIPRESCI.

Quest'anno è stato eletto miglior film la pluripremiata pellicola di Bong Joon - ho, Parasite che si attesta dunque a diventare anche uno dei protagonisti della prossima Notte degli Oscar partendo favorito non solo nella categoria Miglior Film Internazionale ma anche in quella per la miglior regia.

Sorpresa nella categoria Best Director laddove ha vinto Greta Gerwig per Piccole Donne riscattandosi così dalla delusione dei Golden Globe da cui è stata esclusa ingiustamente. Tra le interpretazioni si fanno notare Laura Dern per Marrriage Story e Brad Pitt per C'era una volta a Hollywood rafforzando la loro leadership nelle categorie supporter in vista degli Oscar.