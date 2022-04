Mercoledì la Serie A si "mette in pari", o quasi, effettuando i recuperi delle partite in precedenza non disputatesi a causa dei contagi che avevano impedito a numerose squadre di scendere in campo.

Martedì l'AIA ha reso noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare di recupero valide per la 1ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A, che si disputeranno mercoledì 27 aprile.



Fiorentina – Udinese

ore 18.00

Pezzuto

Rossi L. – Vigile

IV: Prontera

Var: Aureliano

Avar: Lo Cicero



Atalanta – Torino

ore 20.15

Abisso

Passeri – Costanzo

IV: Minelli

Var: Mariani

Avar: Mondin



Bologna – Inter

ore 20.15

Doveri

Imperiale – Cecconi

IV: Marchetti

Var: Fabbri

Avar: Paganessi



Il recupero tra Salernitana e Venezia (ore 18:00) è stato rimandato al 5 maggio, in attesa che il Collegio di garanzia del Coni esamini il ricorso del club veneto che ha chiesto la vittoria a tavolino.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1518896095774052354