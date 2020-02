Hanno dei profumi favolosi, proprietà benefiche incredibili: sono tanti i motivi per cui amiamo così tanto piante e fiori. Le possiamo coltivare in balcone o in giardino, stimolano i sensi ed hanno proprietà rilassanti o energizzanti, che la natura mette a nostra disposizione nei diversi momenti dell’anno, soprattutto nelle stagioni di fioritura.

Ecco 5 piante aromatiche che dovresti coltivare per trarre vantaggio dagli effetti benefici del loro profumo.



Lavanda

È nota per le proprietà calmanti, rilassanti e antimicotiche: puoi strofinare sulle tempie e sulla fronte una manciata dei suoi fiori freschi in caso di mal di testa ad esempio. Oppure, puoi utilizzarla riponendola in un sacchetto da posizionare sotto il cuscino per facilitare il sonno, o nei cassetti e negli armadi per profumare i vestiti e allontanare le tarme.



Menta

La menta è energizzante e rinvigorente ed è utilizzata in tantissime ricette culinarie. Le foglie di menta sminuzzate, sia fresche che secche, possono essere impiegate per preparare degli infusi, perfetti per contrastare la pancia gonfia e facilitare la digestione.



Camomilla

La camomilla fiorisce in estate, ha fiori e foglie profumati, ed ha proprietà rilassanti e calmanti; i fiori, inoltre, hanno proprietà antinfiammatorie e antisettiche e, una volta seccati, possono essere usati per preparare infusi che favoriscono il sonno e la digestione.



Rosmarino

Il rosmarino è una delle erbe aromatiche più versatili, il suo aroma migliora la memoria e la concentrazione; inoltre, aiuta la digestione e riduce i gonfiori. Bruciarlo nel camino, diffonderà l’aroma in tutta la casa.





Basilico

Viene impiegato in aromaterapia per migliorare la concentrazione ed alleviare l’emicrania; le foglie sono ottime repellenti naturali anti zanzare, strofinate le sue foglie sulla pelle e vedrete.



Per chi desideri desideri creare un'aiuola sul proprio balcone o giardino, può approfondire e conoscere come realizzare un'aiuola di piante aromatiche, dalla disposizione delle erbe alla cura...