Green Is the New Black - docu-serie in sei episodi, in onda su LA5, a partire dal 10 aprile in seconda serata, con un episodio a settimana, e in streaming su Mediaset Infinity - va alla scoperta di storie e realtà uniche, nel mondo della moda sostenibile. Un viaggio alla ricerca di equilibrio tra fashion e sostenibilità, che si avvale dello sguardo curioso e attento di Giorgia Palmas, accompagnata dalla stylist Camilla Grandi.

Green Is the New Black racconta, quindi, le nuove sfide del mondo della moda, con uno sguardo rivolto all'attenzione dei materiali, alla riduzione dell'impatto ambientale nelle abitudini di shopping, alla consapevolezza del peso delle proprie scelte.

Green Is the New Black documenta mondi, persone, trame e tessuti, giocando con le occasioni che offre il settore del second hand, alla ricerca di pezzi unici e di belle storie, offrendo testimonianze di vite che sono cambiate grazie a un approccio più green, proiettato verso un design ecosostenibile e il mercato del vintage.

Green Is the New Black è stato realizzato grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Infinity LAB – il laboratorio permanente di Mediaset Infinity, che individua e premia il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti –, in collaborazione con LA5 e Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

SINOSSI

Episodio 1 - Futuro

Che impatto ha il settore della moda sull’ambiente? Giorgia Palmas e la stylist Camilla Grandi iniziano il loro viaggio nel mondo dei divulgatori green.

Episodio 2 - Creatività

Giorgia Palmas e la stylist Camilla Grandi entrano in contatto con tre giovani designer emergenti, che hanno fatto della sostenibilità una componente fondamentale per la realizzazione delle loro collezioni.

Episodio 3 - Valore

Giorgia Palmas e la stylist Camilla Grandi approfondiscono le nuove tendenze di vendita e acquisto che stanno fiorendo nel settore della moda: dai mercatini alle app, fino alle guide digitali.

Episodio 4 - Impegno

La moda e il second hand hanno anche un impatto sociale: insieme a Giorgia Palmas e alla stylist Camilla Grandi, guarderemo da vicino tre realtà uniche che hanno a cuore l’inclusività.

Episodio 5 - Consapevolezza

Anche nella moda, la comunicazione attraverso i social media è fondamentale. Insieme a Giorgia Palmas e alla stylist Camilla Grandi, incontreremo giovani influencer per capire l’impatto che sta avendo la comunicazione green nella nostra società.

Episodio 6 - Equilibrio

Per vivere le nostre scelte in modo sostenibile, serve avere equilibrio e limitare il fast fashion. Giorgia Palmas e la stylist Camilla Grandi ci accompagnano verso la fine del nostro viaggio alla scoperta della moda sostenibile, con uno sguardo più consapevole rivolto al futuro.