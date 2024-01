Una Bugia per Due, l'ultima opera cinematografica di Rudy Milstein, ci introduce nel mondo di Louis, interpretato magistralmente da Vincent Dedienne. Louis è un uomo tranquillo e gentile che solitamente passa inosservato nella sua vita quotidiana. Amici, familiari e colleghi sembrano ignorare la sua presenza, eppure tutto cambia drasticamente quando Louis, convinto di essere affetto da una malattia terminale, si convince di essere vicino alla fine della sua vita.

La svolta nella vita di Louis arriva quando le persone intorno a lui iniziano a notare la sua esistenza. Colleghi, familiari e amici, precedentemente indifferenti, improvvisamente iniziano a mostrare un interesse significativo nei suoi confronti. Questo cambiamento repentino non si limita solo alla sfera personale, ma si estende anche a quella professionale. Lo studio legale per cui Louis lavora gli offre un'opportunità straordinaria: difendere una grande multinazionale coinvolta in uno scandalo di proporzioni notevoli. Questa opportunità unica potrebbe non solo cambiare il corso della sua carriera, ma anche garantirgli fama e riconoscimento nel suo settore.